Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-31T13:07:50+03:00

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Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Кто потенциальный клиент «Открытия» после объединения?

- Банковская группа «Открытие» - очень крупный универсальный игрок на рынке. Мы предоставляем практически весь перечень продуктов и услуг для частных клиентов, компаний малого, среднего и крупного бизнеса, клиентам Private Banking. В некоторых регионах банк занимает значимую долю в социальных проектах. Поэтому профиль потенциального клиента очень широкий.

- Почему объединение происходит именно под брендом «Открытие»?

- Мы провели аудит бренда и определили дальнейшую имиджевую стратегию. По результатам опросов бренд «Открытие» самый сильный в банковской группе. Поэтому он берется за основу. Что касается позиционирования банка, мы хотим занять уникальную нишу: стать лидерами с качественным клиентским опытом, акцентом на надежность и современность.

- А как объединение отразится на клиентах?

- Никаких дополнительных усилий или визитов после объединения банков делать будет не нужно. Стоимость уже действующих продуктов не изменится. Целевая модель – когда клиент получает одинаково высокий сервис в любой точке продаж под единым брендом. Одним из критериев успешности объединения является то, что после январских праздников клиент, который получал свою услугу в ПАО «Бинбанк», сможет прийти в любой офис «Открытия» и получить ее там.

- Каковы на Ваш взгляд первые стратегические задачи «Открытия» в регионе?

- Стратегическая задача банка регионе – построить эффективный и прибыльный бизнес, встать на один уровень с лидерами банковского рынка. Нашей команде предстоит сложная, но интересная задача – в короткий срок существенно увеличить продажи на региональном рынке розничных и корпоративных услуг.

- Как развивается рынок потребительского кредитования?

- Устойчивый тренд на восстановление розничного кредитования возобновился в 2017 году. На фоне снижения турбулентности в экономике банки стали наращивать активные операции. Выросла активность и со стороны заемщиков, готовых брать на себя новые кредитные обязательства. Это коррелирует с данными Росстата, который на протяжении нескольких кварталов фиксировал рост индекса потребительской уверенности. Сказался также фактор отложенного спроса, накопленного за 2015-2016 годы. Однако, к завершению текущего года темпы потребительского кредитования могут замедлиться.

- По каким кредитам чаще всего обращаются за рефинансированием? Что интересует заемщиков: снижение % ставки, изменение сроков кредитования, изменение валюты кредита?

- Рефинансирование становится более востребованным. Мы запустили программу по рефинансированию кредитов для физических лиц по ставке 11,9%, причем это реальная эффективная ставка без дополнительных комиссий. При оценке потенциального заёмщика в первую очередь имеет значение качество обслуживания имеющихся кредитов, а также максимальная долговая нагрузка, которая была у клиента.

Если говорить о кредитах наличными, то, в первую очередь, заёмщиков интересует доступная им сумма кредита и ежемесячный платёж, на который влияет ставка по кредиту и различные дополнительные услуги, остальные параметры являются второстепенными, т.к., как правило, они одинаковы во всех банках.

- Какой объем экономии на обслуживании кредитов возник у заемщиков, рефинансировавших займы в «Открытии»? Другими словами, сколько сэкономили заемщики, став клиентами банка?

- Если речь идет о рефинансировании в чистом виде без увеличения суммы кредита, то экономия составляет в среднем несколько тысяч рублей на ежемесячном платеже. Во многих случаях клиенты предпочитают получить дополнительные денежные средства и тогда, как таковая, экономия в рублевом выражении незначительна, хотя процентная ставка снижается.

Справка КП:

Светлана Волобуева родилась 26 августа 1969 года в городе Глуске. В 1992 году закончила Орловский государственный университет. В 1995 году закончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт г. Москва по специальности «Банковское дело/ финансы и кредит». Трудовую деятельность начала в 1993 году в ОАО «ОКАбанк» в должности экономиста отдела ценных бумаг. С 1995 по 2009 год проработала в Орловском отделении ПАО «Сбербанк России». Прошла путь от ведущего специалиста до руководителя корпоративного блока. В 2009 году возглавила филиал ООО КБ «Юниаструм Банк». После слияния банков в 2017 году перешла на позицию Управляющего в ПАО Банк «Восточный». В 2018 году перешла на позицию управляющего банковской группой «Открытие» в Орле.