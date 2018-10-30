Орловские общественники разберутся в деле о вывозе почвы с природного памятника «Балка «Непрец»

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-30T14:07:13+03:00

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В рамках «Школы общественных экологических инспекторов» орловские активисты провели рейд на уникальных природных территориях. Для того, чтобы лучше подготовить будущих специалистов к сдаче экзамена в Росприроднадзоре, для практических занятий выбрали два места – «Балку «Непрец» и территорию неподалеку от деревни Паслово.

В частности, на территории памятника природы «Балка «Непрец» оказалось, что кто-то вывозит отсюда плодородный слой почвы. Кроме того, здесь в большом объеме скопились нелегальные свалки.

Активисты отмечают, что в этом мете неподалеку от Орла произрастают редкие и реликтовые растения. Это одно из немногих уцелевших местонахождений луговых степей протяженностью 6 километров. По склонам на поверхность выходят коренные породы – девонские известняки.

- По итогам нашего рейда будут направлены обращения в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуры с предложением провести проверку нарушений на территории балки «Непрец», - рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

В другом месте, неподалеку от деревни Паслово в Орловском районе, активисты обнаружили разработку полезных ископаемых на землях сельхозназначения.

- Сейчас на тяжелых грузовиках отсюда вывозится глина. Первоначально перед добычей был снят плодородный слой почвы. Необходимо разобраться на каком основании здесь ведется добыча полезных ископаемых и есть ли соответствующие разрешения, - подчеркнули активисты.

Напомним, «Школа общественных экологических инспекторов» стартовала в сентябре текущего года. Для всех желающих попробовать себя специалистом подобного профиля организованы бесплатные онлайн-семинары. С их помощью активисты смогут стать общественными экологическими инспекторами.