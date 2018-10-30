Орловские активисты: реконструкция молодежного центра «Полет» затянулась

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-30T07:58:12+03:00

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Орловские активисты обеспокоились затянувшейся реконструкцией здания молодежного центра «Полет», ремонт которого начался еще пять лет назад и до сих пор не закончился.

- Долгое время центр был местом, где проходила масса мероприятий, работали детские кружки. Чтобы дети развивались в творческом направлении, нужна инфраструктура. Но реконструкция здания оказалась провальной: здание разобрали, по территории разбросан строительный материал, - рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Напомним, реконструкция здания центра «Полет» проводилась в рамках реализации госпрограммы подготовки к празднованию 450-летия Орла. На ремонт было выделено 19 миллионов рублей.

- При реконструкции центра в 2013-2014 годах было проведено усиление грунтов основания фундаментов, внутренние демонтажные работы и ремонт кровли здания. Рабочие демонтировали перегородки, мраморную облицовку стен в фойе, повредили стекла и двери. Крышу отремонтировали, однако через год она снова потекла. Работы в здании прекратились с 2015 года из-за отсутствия финансирования, - добавили активисты.

Еще до ремонта в центре «Полет» был концертный зал, а само здание полностью укомплектовано всем необходимым оборудованием для проведения массовых мероприятий. Одним единственным недочетом оставалась протекающая крыша. Сейчас здание центра находится в плачевном состоянии, детям негде заниматься.

С просьбой разработать «Дорожную карту» для завершения реконструкции центра «Полет» орловские активисты обратились к губернатору.