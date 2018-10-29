Медицина по гарантии

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-29T17:50:30+03:00

Охрана здоровья и бесплатная медицинская помощь, обеспечиваемые на государственном уровне, - этот вопрос сегодня по-настоящему интересует россиян, поскольку существенные расходы на здоровье предусмотрены далеко не в каждой семье

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Для того чтобы жители Орловской области смогли полностью разобраться в данном вопросе, Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования распространил по медицинским организациям Памятку с выдержками из Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Программа финансируется за счет средств системы ОМС и бюджетов разных уровней. На ее основе в Орловской области (как и в других субъектах Федерации) каждый год утверждается территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Бесплатная медицинская помощь

В рамках Программы застрахованные в сфере ОМС жители Орловской области могут получить следующие виды медицинской помощи:

? первичную медико-санитарную - оказываемую в амбулаторных условиях участковыми врачами-терапевтами и педиатрами, а также узкими врачами-специалистами;

специализированную - в условиях стационара и дневного стационара (профилактика, диагностика, лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий);

высокотехнологичную - с применением новых сложных и уникальных, ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью;

скорую - при состояниях, требующих срочного вмешательства.

Для избавления от боли и облегчения тяжелых проявлений заболевания гражданам предоставляется паллиативная помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

Важно знать, что вышеуказанные виды медицинской помощи включают бесплатное проведение:

медицинской реабилитации;

процедуры ЭКО;

различных видов диализа;

химиотерапии при онкозаболеваниях;

профилактических мероприятий;

дородовой диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин;

неонатального скрининга на

5 наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных;

аудиоскрининга у новорожденных детей и детей первого года жизни.

Предельные сроки ожидания

Медицинская помощь гражданам оказывается в трех формах: плановой, неотложной и экстренной. В зависимости от этих форм Правительством РФ и Правительством Орловской области устанавливаются предельные сроки ее ожидания:

ожидание «неотложки» не должно превышать 2 часов с момента обращения;

прием врача-терапевта и педиатра должен проводиться в течение

24 часов с момента обращения, врача-специалиста в поликлинике - 14 календарных дней со дня обращения;

рентген, маммография, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования должны проводиться в течение 14 календарных дней со дня назначения;

исследования на томографе - 30, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней;

ожидание очереди на госпитализацию в стационар по плану - не более 30 дней со дня получения направления, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 14 дней с момента установления диагноза;

время доезда до пациента бригад скорой помощи не должно превышать 20 минут с момента вызова при удаленности не более 15 км, при удаленности более чем на 15 км время доезда увеличивается на 10 минут на каждые 10 км.

За что пациент не должен платить?

Не подлежит оплате за счет личных средств граждан:

оказание медуслуг в рамках программы госгарантий;

назначение и применение препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

При нарушении прав пациента на бесплатную медицинскую помощь следует обращаться для начала к зав. отделением или руководителю медицинской организации. Если вопрос не будет решен, то в страховую медицинскую организацию, указанную в полисе ОМС, или в территориальный фонд ОМС по телефону горячей линии 8-800-200-77-45.

ТФОМС Орловской области.

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