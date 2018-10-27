2018-10-27T11:32:35+03:00
Происшествия

Орловские следователи проводят проверку прерванного транспортного сообщения

Жители Тагинского сельского поселения не могут попасть в райцентр Глазуновку
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские следователи проводят проверку о прерванном транспортном сообщенииОрловские следователи проводят проверку о прерванном транспортном сообщенииФото: Архив "КП"
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Следственные органы взялись за проверку прерванного транспортного сообщения на одной из территорий в Орловской области.

Речь идет о Тагинском сельском поселении, где проживает 1200 человек, и райцентре Глазуновка. По такому маршруту полгода назад здесь ходил единственный автобус. Но он вышел из строя и транспортное сообщение между населенными пунктами прекратилось.

Население поселков в большей степени – пожилое. В райцентр старикам необходимо ездить довольно часто: за справками, в пенсионный фонд, в аптеку за лекарствами. А вопрос о подаче транспорта со стороны властей все остается открытым. Жители поселков вынуждены тратить крупные суммы на поездки на такси, чтобы попасть в Глазуновку.

- По сообщениям ряда средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту бездействия должностных лиц, не принимающих мер по организации транспортного сообщения, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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