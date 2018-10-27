2018-10-27T09:52:08+03:00
Происшествия

Орловец, совершивший двойное убийство, предстанет перед судом

Изначально мужчина пришел в дом к своему знакомому и хотел обсудить рабочий вопрос
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловец, совершивший двойное убийство, предстанет перед судомОрловец, совершивший двойное убийство, предстанет перед судомФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

28-летний орловец предстанет перед судом за совершение ряда преступлений. Он обвиняется в двойном убийстве и краже.

Инцидент произошел в Орле 15 января текущего года. Мужчина приехал к своему знакомому, чтобы обсудить рабочие вопросы. Однако дома его не оказалось, визитера встретила жена. Женщина не хотела, чтобы посторонний человек ждал ее мужа в квартире и настойчиво попросила его уйти.

- Злоумышленник в ответ на просьбу женщины схватил кухонный нож и нанес ей множественные ножевые ранения, от которых 24-летняя потерпевшая скончалась на месте, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Одновременно в этот же самый момент к семье приехал еще один молодой человек. Он хотел вернуть денежный долг. Дверь 22-летнему парню открыл обвиняемый. Мужчина впустил его внутрь и несколько раз ударил его ножом, отчего тот также скончался. После двойного убийства злоумышленник забрал сотовый телефон и драгоценности женщины и покинул квартиру.

- Благодаря грамотно спланированным совместным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям при помощи опытных криминалистов следственного управления убийство было раскрыто в кратчайшие сроки, - добавила Юлия Дорофеева.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Орловщине «Мерседес» влетел в припаркованную «Газель»
На трассе под Орлом пьяный водитель на «ВАЗе» врезался в дорожный знак и опрокинулся
В Орловской области перезахоронили останки 87 солдат Красной Армии
За мошенничество в получении соцвыплат орловчанке грозят 180 часов обязательных работ
На Орловщине запретили шуметь днем с 13 до 15 часов
Орловских агрономов поздравили с профессиональным праздником
В 2019 году прожиточный минимум орловского пенсионера составит 8730 рублей
Орловские школьники научились делать светоотражающие фликеры
В Орле в суд передано дело о столкновении автобуса с поездом
Полсотни орловцев поймали на разжигании костров в запрещенных местах
С начала года в транспорте, попавшем в аварию в Орле, пострадало 15 детей
Разрешение на использование неба над Орлом будет выдавать администрация
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
В Орле состоится междугородний турнир по дзюдо
В Орле работают мобильные прививочные бригады
В орловской глубинке в пожаре погиб мужчина
В Орле «Газель» сбила подростка на «зебре»
В Орле гости из другого региона сбывали героин
Под Орлом двое молодых людей ограбили магазин
Новая "Литературная аллея" появилась в Орле
Первый осенний гололед обернулся для Орла пробками