Орловец, совершивший двойное убийство, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-27T09:52:08+03:00

Изначально мужчина пришел в дом к своему знакомому и хотел обсудить рабочий вопрос

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28-летний орловец предстанет перед судом за совершение ряда преступлений. Он обвиняется в двойном убийстве и краже.

Инцидент произошел в Орле 15 января текущего года. Мужчина приехал к своему знакомому, чтобы обсудить рабочие вопросы. Однако дома его не оказалось, визитера встретила жена. Женщина не хотела, чтобы посторонний человек ждал ее мужа в квартире и настойчиво попросила его уйти.

- Злоумышленник в ответ на просьбу женщины схватил кухонный нож и нанес ей множественные ножевые ранения, от которых 24-летняя потерпевшая скончалась на месте, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Одновременно в этот же самый момент к семье приехал еще один молодой человек. Он хотел вернуть денежный долг. Дверь 22-летнему парню открыл обвиняемый. Мужчина впустил его внутрь и несколько раз ударил его ножом, отчего тот также скончался. После двойного убийства злоумышленник забрал сотовый телефон и драгоценности женщины и покинул квартиру.

- Благодаря грамотно спланированным совместным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям при помощи опытных криминалистов следственного управления убийство было раскрыто в кратчайшие сроки, - добавила Юлия Дорофеева.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.