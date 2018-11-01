2018-11-01T14:50:17+03:00
Общество

Народный участковый Орловщины: «Служба у нас серьезная, но и в ней не без юмора»

Андрей Новиков рассказал «Комсомолке» о том, как пришел в профессию, сельских детективах и сложностях службы
Ольга СУПОНЕВА
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"Народный участковый Орловщины" - Андрей Новиков"Народный участковый Орловщины" - Андрей Новиков
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В этом году в конкурсе МВД России «Народный участковый» Орловщину представляет старший лейтенант полиции, сотрудник территориального ОВД по Орловскому району Андрей Новиков. «Комсомолка» пообщалась с полицейским и узнала, почему Андрей решил стать участковым, а также о сельских детективах и сложностях профессии.

- Участковым уполномоченным полиции я стал после окончания ведомственного вуза, - рассказал Андрей. - Оригинальных причин, по которым выбрал именно это подразделение не назову: как и многим ребятам, хотелось помогать людям, быть для них полезным. Желание воплотилось в жизнь и этот год для меня юбилейный - вот уже 10 лет я участковый.

Мечтам свойственно сбываться. И даже спустя такой солидный срок полицейский помнит свое первое суточное дежурство.

- Тогда поступил сигнал о семейной ссоре, выехал, на месте провел беседу с дебоширом, угомонил его. После следил за жизнью этой семьи - больше не скандалили. Уже тогда я понял, что на своем пути, - рассказывает Андрей.

В ОМВД России по Орловскому району Андрей работает 2 года, на его административном участке проживает 3,5 тысячи граждан

В ОМВД России по Орловскому району Андрей работает 2 года, на его административном участке проживает 3,5 тысячи граждан

Два последних года участковый является сотрудником ОМВД России по Орловскому району, на обслуживаемом им административном участке проживает около трех с половиной тысяч человек. Жители сельские, и здесь не без своей специфики.

- Конечно, менталитет деревенский жителей несколько отличается от городских, даже в наше время, - делится полицейский. - Все друг друга знают, сохраняются традиции, и это стоит учитывать. Очень важно к каждому найти свой подход, выбрать манеру общения: это помогает выяснить, что именно волнует человека, какая помощь ему нужна, и какую профилактическую работу стоит проводить.

На вопрос, похожа ли работа сотрудника УУП на знаменитый отечественный сериал «Участок», полицейский отвечает, что бывает всякое. Сельских детективов, причем вперемешку с комедией, хватает и в реальной жизни.

- Помню была зима, звонит мне начальница деревенского почтового отделения, говорит «Гусей украли!» Написала заявление, рассказала, что на работе была, вернулась - птицы нет. Выехал на место, осмотрел, а у сарая, где жили гуси - следы. Привели они меня аккурат к дому одного местного жителя, так сказать, постоянного «клиента» райотдела. Отпираться он не стал, говорит хотел птицу продать, а деньги потратить на выпивку, - вспоминает участковый.

Без юмора со всеми сложностями служебной деятельности справиться было бы не просто

Без юмора со всеми сложностями служебной деятельности справиться было бы не просто

Пожалуй, без юмора со всеми сложностями служебной деятельности справиться было бы не просто. А сложностей действительно много и на первый взгляд простому обывателю они и не видны. Во-первых, участковый на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Мобильный телефон - причем личный - звонит регулярно, жителя участка жалуются на проблемы, советуются.

- Всем помогаю по мере сил и возможности. Иногда с человеком нужно просто поговорить, чтобы решить его проблему, - скромно говорит полицейский.

Плюсом к этому - регулярные профилактические беседы, суточные дежурства, особое внимание к тем гражданам, которые состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел: пьяницы, дебоширы, бывшие заключенные. А ведь время нужно успевать уделять и семье.

- Супруга привыкла, да и знала же, за кого замуж идет, - рассказывает участковый. - А вот шестилетний сын уже сейчас примеряет форму и говорит, что хочет пойти по моим стопам. Если он действительно сделает такой выбор, когда вырастет, с радостью его поддержу.

Поддержать Андрей Новикова и проголосовать за него можно на нашем сайте до 10 ноября!

ТТХ

Андрей Новиков

Возраст: 30 лет

Образование: высшее

Стаж службы: 10 лет

Семейное положение: женат

ФОТО: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Ежегодный Всероссийский конкурс "Народный участковый": Выбери лучшего "Анискина" 2018 года!

Народный участковый Орловщины Андрей Новиков.

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