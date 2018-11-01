Народный участковый Орловщины: «Служба у нас серьезная, но и в ней не без юмора»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-01T14:50:17+03:00

Андрей Новиков рассказал «Комсомолке» о том, как пришел в профессию, сельских детективах и сложностях службы

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В этом году в конкурсе МВД России «Народный участковый» Орловщину представляет старший лейтенант полиции, сотрудник территориального ОВД по Орловскому району Андрей Новиков. «Комсомолка» пообщалась с полицейским и узнала, почему Андрей решил стать участковым, а также о сельских детективах и сложностях профессии.

- Участковым уполномоченным полиции я стал после окончания ведомственного вуза, - рассказал Андрей. - Оригинальных причин, по которым выбрал именно это подразделение не назову: как и многим ребятам, хотелось помогать людям, быть для них полезным. Желание воплотилось в жизнь и этот год для меня юбилейный - вот уже 10 лет я участковый.

Мечтам свойственно сбываться. И даже спустя такой солидный срок полицейский помнит свое первое суточное дежурство.

- Тогда поступил сигнал о семейной ссоре, выехал, на месте провел беседу с дебоширом, угомонил его. После следил за жизнью этой семьи - больше не скандалили. Уже тогда я понял, что на своем пути, - рассказывает Андрей.

В ОМВД России по Орловскому району Андрей работает 2 года, на его административном участке проживает 3,5 тысячи граждан

Два последних года участковый является сотрудником ОМВД России по Орловскому району, на обслуживаемом им административном участке проживает около трех с половиной тысяч человек. Жители сельские, и здесь не без своей специфики.

- Конечно, менталитет деревенский жителей несколько отличается от городских, даже в наше время, - делится полицейский. - Все друг друга знают, сохраняются традиции, и это стоит учитывать. Очень важно к каждому найти свой подход, выбрать манеру общения: это помогает выяснить, что именно волнует человека, какая помощь ему нужна, и какую профилактическую работу стоит проводить.

На вопрос, похожа ли работа сотрудника УУП на знаменитый отечественный сериал «Участок», полицейский отвечает, что бывает всякое. Сельских детективов, причем вперемешку с комедией, хватает и в реальной жизни.

- Помню была зима, звонит мне начальница деревенского почтового отделения, говорит «Гусей украли!» Написала заявление, рассказала, что на работе была, вернулась - птицы нет. Выехал на место, осмотрел, а у сарая, где жили гуси - следы. Привели они меня аккурат к дому одного местного жителя, так сказать, постоянного «клиента» райотдела. Отпираться он не стал, говорит хотел птицу продать, а деньги потратить на выпивку, - вспоминает участковый.

Без юмора со всеми сложностями служебной деятельности справиться было бы не просто

Пожалуй, без юмора со всеми сложностями служебной деятельности справиться было бы не просто. А сложностей действительно много и на первый взгляд простому обывателю они и не видны. Во-первых, участковый на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Мобильный телефон - причем личный - звонит регулярно, жителя участка жалуются на проблемы, советуются.

- Всем помогаю по мере сил и возможности. Иногда с человеком нужно просто поговорить, чтобы решить его проблему, - скромно говорит полицейский.

Плюсом к этому - регулярные профилактические беседы, суточные дежурства, особое внимание к тем гражданам, которые состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел: пьяницы, дебоширы, бывшие заключенные. А ведь время нужно успевать уделять и семье.

- Супруга привыкла, да и знала же, за кого замуж идет, - рассказывает участковый. - А вот шестилетний сын уже сейчас примеряет форму и говорит, что хочет пойти по моим стопам. Если он действительно сделает такой выбор, когда вырастет, с радостью его поддержу.

Поддержать Андрей Новикова и проголосовать за него можно на нашем сайте до 10 ноября!

ТТХ

Андрей Новиков

Возраст: 30 лет

Образование: высшее

Стаж службы: 10 лет

Семейное положение: женат

ФОТО: пресс-служба УМВД России по Орловской области

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