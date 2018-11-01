2018-11-01T11:39:03+03:00
Общество

Финальный кастинг конкурса «Мисс Орел-2018» состоялся в областном центре

Члены жюри уделили внимание не только внешним данным претенденток на победу, но и их внутреннему миру [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Претендентки на звание "Мисс Орел-2018"Претендентки на звание "Мисс Орел-2018"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле состоялся финальный кастинг главного конкурса красоты и таланта региона «Мисс Орел -2018». Событие состоялось накануне, 31 октября. В этом году организаторы решили всех удивить и несколько сменили формат события: финал пройдет не в преддверии нового года, а весной 2019-го года. На нем выберут сразу двух победительниц – «Мисс Орел 2018» и «Мисс Орел 2019». Корреспондент «КП» побывал на отборочном туре.

Участницами кастинга стали девушки в возрасте от 16 до 24 лет, рост которых составляет не меньше 170 сантиметров. Представители компетентного жюри оценивали внешние данные претенденток на звание «Мисс Орел-2018», общались с ними: важны не только внешние данные, но и внутренний мир конкурсанток.

За звание главной красотки региона девушки поборются грядущей весной Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За звание главной красотки региона девушки поборются грядущей веснойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Конкурс становится социальным. В финале мы хотим увидеть участниц не только красивых, но и с большой душой. На девушек смотрит вся область и хотелось бы, чтобы на их примере жители региона учились добру, - поделилась с «КП» Оксана Оздемир, организатор конкурса.

Задумка организаторов ясна – отойти от жестких стандартов, где важны только параметры 90-60-90 и донести до зрителя – внешняя красота должна сосуществовать в гармонии с прекрасной душой.

Организаторы подготовили и для участниц и для зрителей много сюрпризов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Организаторы подготовили и для участниц и для зрителей много сюрпризовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Отметим, что конкурс «Мисс Орел- 2018» проходит при поддержке конкурса «Мисс Россия», и у участниц регионального этапа может появиться возможность поучаствовать самом престижном и главном конкурсе красоты страны. Ну а пока девушек ждет подготовка к финалу, в который попадет 20 участниц. Жюри еще предстоит отобрать претенденток на звание «Мисс Орел-2019», заявки принимаются до февраля следующего года.

Больше фото с кастинга смотрите здесь!

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