2018-10-24T14:55:48+03:00
Общество

Орловцы возмущены новым видом балюстрады после реставрации в сквере Дворянское гнездо

Теперь колонны облицованы странной плиткой, похожей на ту, которая есть у каждого в доме
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото из группы "Орловские дороги" соцсети "ВКонтакте"Фото из группы "Орловские дороги" соцсети "ВКонтакте"
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На днях в социальных сетях появились фотографии видовой площадки в сквере «Дворянское гнездо» в Орле. После реконструкции бурное обсуждение орловцев развернулось вокруг обновленной балюстрады.

Местные жители негодуют, что за странная плитка появилась на облицовке колонн. Многие предположили, что она и вовсе похожа на ту, которую мы привыкли видеть у каждого в доме. «Ждем новых гениальных идей», - пишут орловцы.

После возмущений горожан последовал ответ из городской администрации. Власти утверждают, что на снимках, размещенных в социальных сетях, работы были еще не доделаны, а сама плитка, на самом деле, служит основой для создания узора. Пока реставрация сквера «Дворянское гнездо» продолжается.

Но очевидно, что и на новых фото, сделанных сегодня утром, 24 октября, начальником управления градостроительства администрации города Орла Виктором Булгаковым, разница с предыдущими невелика. «Кто ответственен за этот беспредел? Кто согласовал эти изменения?» - продолжают негодовать орловцы.

Фото: городская администрация

Фото: городская администрация

Напомним, заказчиком работ в сквере «Дворянское гнездо» является МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Согласно контракту, подрядчик обязуется завершить благоустройство объекта к 31 октября.

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