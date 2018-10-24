Орловские активисты: пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений нужно обезопасить

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-24T11:15:54+03:00

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Пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений нужно обезопасить. Такой вывод сделали орловские активисты, проведя мониторинг состояния зебр в рамках акции «Дорога в школу», где в обязательном порядке на пешеходном переходе должны быть искусственные неровности, ограждение, соответствующие дорожные знаки и мигающие светофоры.

Так, например, в Орле активисты осмотрели территорию рядом с детской хоровой школой по улице 7-го Ноября, 19. Здесь напротив образовательного учреждения вообще нет пешеходного перехода. Дети переходят дорогу прямо по проезжей части. Не так давно, в сентябре, здесь произошло ДТП с пострадавшим.

Кроме того, активистами была осмотрена территория проезжей части рядом с домом детского творчества по улице Емельяна Пугачева, 2А. Пешеходного перехода здесь также нет. Сотрудники Госавтоинспекции отмечали, что этот участок нужно оборудовать средствами безопасности дорожного движения.

Разговор об этом шел еще весной. Однако до сегодняшнего дня этот вопрос так и не решили.

Рейд активистов дошел и до села Сосково. Они проверили состояние пешеходных переходов вблизи начальной и основной школ. После их замечаний местные власти положили там новые неровности и отремонтировали ограждение. Однако светофоров так и не появилось.

- Школы расположены рядом с центральной улицей, где автомобили набирают высокую скорость. Это очень опасно, поэтому мы будем продолжать настаивать на полном оборудовании пешеходного перехода средствами безопасности дорожного движения, - подчеркнули в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Всю информацию о выявленных в ходе рейда нарушениях безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений активисты направили местным властям для принятия соответствующих мер.

Напомним, работой по повышению безопасности дорожного движения активисты ОНФ занимаются уже на протяжении трех лет. За это время им удалось добиться оборудования средствами безопасности более 90 % пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Орла.