Жители Орловщины в числе первых в России смогут опробовать новый электронный проект Фонда социального страхования

31 Окт. 16:51 2018-10-31T16:52:04+03:00

Круглый стол, на котором состоялось обсуждение новых электронных сервисов в системе социального страхования, состоялся в Орле 30 октября Фото: Ольга СУПОНЕВА

«Социальный навигатор», а также другие цифровые новшества ФСС обсудили за круглым столом

Изменить размер текста: A A

Круглый стол, на котором состоялось обсуждение новых электронных сервисов в системе социального страхования, состоялся в Орле 30 октября. Участниками его стали представители регионального отделения Фонда социального страхования, областного Департамента здравоохранения, медицинских учреждений.

БОЛЬНИЧНЫЙ БЕЗ БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ

С 2017 года региональное отделение Фонда реализует в Орловской области перевод в электронный вид листка нетрудоспособности.

- Проект позволяет экономить время и иметь прозрачную систему мониторинга выплат, - отметил Олег Ревякин, управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. - В настоящее время в Орловской области к нему подключились все медицинские организации.

Количество выданных электронных листков нетрудоспособности уже составило порядка 23 тысяч.

- Каждый пятый листок нетрудоспособности в регионе выдается в электронном виде, - отметил Владимир Николаев, замначальника управления здравоохранения Орловской области.

Представители медицины согласны с удобством перехода данной услуги в цифровой формат. Так, главный врач больницы скорой медицинской помощи им. Семашко Игорь Дробязгин рассказал, что в медучреждении все врачи обеспечены электронными подписями и могут выдавать ЭЛН.

- Новшество позволило снизить количество поддельных больничных, сделало процедуру прозрачной, а также упростило работу врачей – уменьшился бумажный оборот, сократились очереди, - отметил Игорь Григорьевич.

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

Орловская область вошла в число передовых регионов, в которых апробируется пилотный проект этого удобного и многообещающего приложения. Сейчас при поддержке властей он активно внедряется в жизнь.

Ресурс позволит в режиме онлайн узнать о месте получения средств реабилитации или рассчитать пособие по временной нетрудоспособности, получить информацию по очереди на санаторно-курортное лечение, а в перспективе – заказать лекарства. Незаменимым помощником «Социальный навигатор» станет для категории граждан с ограниченными возможностями.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

Облегчить жизнь граждан льготных категорий также призван новый сервис Фонда социального страхования РФ – электронная схема компенсации за приобретенные средства технической реабилитации. Его преимущества отметил Александр Востриков, руководитель центра комплексной интеграции инвалидов в общество «ИнваЦЕНТР».

- Суть электронной схемы компенсации в том, что теперь инвалиду, который приобрел техническое средство реабилитации за свой счет, не придется подавать все необходимые документы и чеки в ФСС лично. Их можно будет отправить в электронном виде через торговую точку, где была совершена покупка, - отметил Александр Владимирович.

Сейчас разработчики вносят коррективы в новые приложение, специалисты устраняют возможные недостатки электронных сервисов. При этом в Орловском региональном отделении ФСС готовы принять пожелания и замечания пользователей услуг – новшества должны быть удобны для всех и каждого.