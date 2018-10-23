2 ноября на Орловщине пройдет большой этнографический диктант

СЕГОДНЯ 18:15 2018-10-23T18:14:52+03:00

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Большой этнографический диктант в Орловской области пройдет 2 ноября, накануне Дня народного единства. Принять участие в акции сможет любой желающий российский или иностранный гражданин независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания, гражданства и возраста.

Как сообщает пресс-служба облправительства, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Диктант участники напишут в ОГУ имени Тургенева. Задания будут состоять из 30 вопросов: часть из них будет общей для всех участвующих субъектов, часть – индивидуальной. На написание диктанта будет дано 45 минут. Максимально каждый участник сможет набрать до ста баллов.

Регистрация участников и выдача бланков будет проводиться в период с 9:15 до 9:45. К написанию диктанта приступят в 10 утра.

Те, кто не смогут проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование. Там же будут опубликованы правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок. Об этом каждый участник сможет узнать 10 ноября. Публикация индивидуальных результатов будет доступна 12 декабря.

Напомним, всероссийская акция «Большой этнографический диктант» проводится уже третий год подряд. В прошлый раз диктант написали 367 тысяч человек.