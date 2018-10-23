Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-23T11:54:31+03:00

У читателей «Комсомолки» есть уникальная возможность узнать максимум полезной информации из первых рук!

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Как известно, в начале года было объявлено о масштабном слиянии ряда крупных игроков в сфере банковского бизнеса и страхования под единым брендом «Открытие». Сегодня это - масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. Основным акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. ПАО Банк «ФК Открытие» входит в список системно-значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ.

В новую структуру войдут ПАО «Бинбанк», ПАО Национальный банк «Траст», ПАО «Росгосстрах-банк», а объединенная сеть ПАО Банк «ФК Открытие» станет одной из крупнейших в России – это 900 офисов и 6000 банкоматов в 70 регионах страны, в том числе и в Орловской области.

Бизнес-лидер банковской группы «Открытие» в регионе Светлана Волобуева готова ответить на вопросы читателей на интернет-ресурсе «Комсомольской правды»: об итогах объединения и планах развития в ближайшей перспективе, а также представить интересные программы банка, новинки в сфере кредитования бизнеса и частных клиентов.

По 27 октября включительно ждем ваши вопросы по адресу электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.