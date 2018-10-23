2018-10-23T11:54:31+03:00
Общество

Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

У читателей «Комсомолки» есть уникальная возможность узнать максимум полезной информации из первых рук!
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Как известно, в начале года было объявлено о масштабном слиянии ряда крупных игроков в сфере банковского бизнеса и страхования под единым брендом «Открытие». Сегодня это - масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. Основным акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. ПАО Банк «ФК Открытие» входит в список системно-значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ.

В новую структуру войдут ПАО «Бинбанк», ПАО Национальный банк «Траст», ПАО «Росгосстрах-банк», а объединенная сеть ПАО Банк «ФК Открытие» станет одной из крупнейших в России – это 900 офисов и 6000 банкоматов в 70 регионах страны, в том числе и в Орловской области.

Бизнес-лидер банковской группы «Открытие» в регионе Светлана Волобуева готова ответить на вопросы читателей на интернет-ресурсе «Комсомольской правды»: об итогах объединения и планах развития в ближайшей перспективе, а также представить интересные программы банка, новинки в сфере кредитования бизнеса и частных клиентов.

По 27 октября включительно ждем ваши вопросы по адресу электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
Пьяный орловский дачник на «Ниве» сбил пенсионера и въехал в забор
250 квадратных метров постройки поразило огнем в Орловской области
В Орле 13-летняя девушка-подросток поссорилась с мамой и ушла из дома
Орловские спасатели дважды выезжали на обследование брошенных сумок
Под Орлом в деревне Дмитровское целиком сгорел дом
В Орле выберут «Мастера настроения» и «Служителя Гиппократа»
Студенты-иностранцы посадят 50 молодых деревьев на улице Зеленина в Орле
Филармония закроет «Орловскую музыкальную осень» 5 ноября
Орловские школьники стали лучше готовиться к экзаменам
В Орловской области прошли антитеррористические учения
В Орловском театре состоится флешмоб «Цвет настроения розовый»
Орловцев просят помочь найти 22-летнего парня
За хранение высушенной марихуаны орловцу может грозить до трех лет тюрьмы
4 ноября орловцев приглашают на «Ночь искусств» в литературные музеи
Творческие работы орловских заключенных покажут на выставке в музее Тургенева
В Орле пройдет форум для волонтеров