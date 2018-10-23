СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-23T16:59:26+03:00

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Виновных в халатном отношении к ремонту стадиона Ленина в Орле установит следствие. Региональным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело, расследование которого поможет найти ответ на вопрос: как вышло, что бюджетные средства освоены, акты приемки подписаны, а «юбилейный объект» так и не отремонтирован спустя два года после самого юбилея.

Фото: Вячеслав Коваленко

Неделей ранее, как уже писала «КП» СК организовал доследственную проверку. Она была призвана проверить информацию о недоделках на главном городском стадионе, масштабная реконструкция которого началась в предверии 450-летия Орла в 20160м году. Проверялась информация о не функционирующих теннисных кортах, протекающей крыше, не доведенном до конца ремонте трибун и прочее, прочее. Результатом ее стало уголовное дело по статье «Халатность».

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ -Халатность , - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Фото: Вячеслав Коваленко

Одновременно с заявлением регионального Управления СК о проведении проверки, тема получила широкое обсуждение среди депутатов Облсовета на выездном заседании комитета по образованию, культуре и спорту. Народные избранники, спустя более чем два года после сдачи стадиона, попытались найти ответы на вопросы кто виноват в незавершенных работах, почему многомилионное оборудование не поступило на баланс спортивного объекта и иже с ними. Присутствовал на мероприятии и директор стадиона имени Ленина Александр Родин. Он отметил, что несмотря на все трудности спортобъект живет и работает, функционируют разные секции, проходят тренировки.

- Проблемной точкой является строительство навесов над восточной и западной трибунами. Изначально на эти цели требовалось 68 миллионов рублей. В 2017 году на старт работ было выделено и освоено порядка 14 миллионов. Но, из-за роста цен на металл, сумма на завершение работ увеличилась, - отметил на выездном заседании Александр Родин.

Однако такая «болевая точка» на стадионе далеко не одна. И с течением времени и без того не доделанные объекты все больше приходят в упадок и разрушаются.

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

- Еще до приемки мы неоднократно обращали внимание и заказчика и подрядчика на то, что в таком виде сдача стадиона не возможна. Однако законодательство не предусматривает участие представителей самого реконструируемого объекта в процедуре приемки. Уже после нее неоднократно направляли письма с просьбами провести ремонт в рамках гарантийного срока, но наши просьбы услышаны не были, - рассказал «КП» Роман Матвеев, главный инженер стадиона имени Ленина.

В настоящее же время следователи допрашивают всех, кто осуществлял контролирующие функции при реконструкции стадиона. Произведены осмотры, изъята необходимая документация, в том числе и акты приемки законченного строительства объекта, назначена строительно-техническая экспертиза. Дело находится на контроле у руководителя следственного управления Анатолия Щурова.

«Комсомолка» следит за ситуацией и ходом расследования.