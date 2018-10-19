«Мираторг» вывел агропром Орловской области на новый качественный уровень

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-19T14:47:03+03:00

С появлением в регионе ферм и других подразделений «Мираторга» жители села получили рабочие места с высокой зарплатой, местный бюджет стал пополняться дополнительными налогами

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Активно развивает агрохолдинг и социальную сферу.

В этом году компания построила многофункциональный спорткомплекс стоимостью 7,5 млн рублей для учащихся Шаблыкинской школы имени А.Т. Шурупова, чтобы ребята могли тренироваться в комфортных условиях. Во всех регионах присутствия агрохолдинг много лет помогает школам, домам культуры, сиротским учреждениям и интернатам для пожилых людей. Ведь большинство сотрудников ферм живут в непосредственной близи от работы, и руководство «Мираторга» уверено, что меняться к лучшему должна не только жизнь отдельно взятой семьи, но и всего поселка или городка в целом.

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Вот и Шаблыкинская школа находится всего в нескольких километрах от крупной откормочной площадки – фидлота. На прошлой неделе там и на ферме «Юшково» побывали полсотни ребят из девятого-одиннадцатого класса. Многим из них эта экскурсия поможет определиться с выбором будущей профессии: старшеклассники стали участниками корпоративной образовательной программы: «Современное сельское хозяйство: просто, для школьников».

Общение напрямую

Все фермы предприятия устроены одинаково: в центре многочисленных открытых пастбищ, где животные особенной мясной породы абердин-ангус пасутся, там же телятся и выкармливают новое поколение телят, расположена административная часть. Здесь ветеринарные врачи регулярно осматривают каждое животное – а их на ферме может быть до 10 тысяч, проводят необходимое лечение, УЗИ-диагностику и другие процедуры. Здесь же находится кормосклад. Агрохолдинг самостоятельно выращивает корма для всего поголовья, используя для этого современную технику и передовые технологии точного земледелия. Рядом в уютном полностью оснащенном всем необходимым коттедже живут приезжие специалисты.

Шаблыкинские школьники осмотрели все ключевые этапы производства: современную компьютерную технику и автопарк, пастбище и ветеринарный корпус.

В конюшнях содержат лошадей тоже особенной породы кватерхорс. Это специальная пастушья порода лошадей, представители которой очень помогают в работе оператора. Они не просто не боятся полудиких коров и быков мясной породы абердин-ангус, но и отлично выполняют свою роль при отлове животных для лечения или осмотра.

Конечно, познакомились ребята и со спецификой профессий, представленных на ферме: от операторов-животноводов или ковбоев, лихо управляющихся с лошадью, лассо и бычками, от зоотехников и ветеринаров, механизаторов, до управляющего фермой и других административных работников. Они смогли пообщаться напрямую, задать вопросы и получить ответы от первого лица.

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Самый большой в Европе

Фидлот, где продолжилась экскурсия, сегодня самый крупный не только в России, но и в Европе.

- Площадка рассчитана на единовременное содержание 80 тысяч голов, сейчас здесь находится 70,5 тыс. животных, построено 264 загона. Кормление специальной зерновой смесью позволяет получить нежное мраморное мясо, именно такая говядина ценится во всем мире, - рассказал управляющий откормочной площадкой Александр Пахомов. – При этом работает на фидлоте всего 110 человек, это стало возможным благодаря использованию сложной компьютерной техники, современных сельхозмашин, да и сама технология продумана и отработана до мелочей.

Бычков сюда привозят с ферм, когда на свободном выпасе они достигают веса в 350-400 килограммов, за шесть-семь месяцев на откорме вес увеличивается до 800 килограммов.

Животные здесь стоят, лежат, лениво бродят по площадке, они, словно в доме отдыха, набирают вес и ту самую мраморность. Высокоэнергетические корма развозят два раза в день, но животные питаются по принципу шведского стола — кормушки всегда полны. Весь процесс автоматизирован, что немаловажно, учитывая количество животных и площадок. А компьютерная система при загрузке кормов в кормораздатчики отслеживает процент необходимых для того или иного сектора ингредиентов. Зерно кукурузы составляет на последнем этапе откорма 70% рациона питания, в него также входят подсолнечный шрот, силос и витаминно-минеральная добавка – премикс. Никаких гормонов и стимуляторов роста.

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На родной земле

- Современное сельское хозяйство сильно отличается от того, каким оно было несколько десятков лет назад. Сегодня это не колхозы, а высокотехнологичное промышленное производство. Его эффективность напрямую зависит от квалификации работников, - пояснила представитель пресс-службы агрохолдинга Елена Петроченко. - Наша задача – дать ребятам достоверную информацию о современных возможностях сельского хозяйства, о важности его для экономики региона и страны в целом. Мы хотим, чтобы школьники знали о преимуществах работы на родной земле, о востребованных специальностях, о том, как наша компания осваивает территории и какая техника сегодня выходит на поля, сколько зарабатывают наши сотрудники. Надеемся, наши экскурсии помогут им сделать правильный выбор будущей профессии, и работать рядом с домом, получая удовольствие и хорошую зарплату.

Пока даже одинадцатиклассники не определились еще с профессией, но экскурсия впечатление на них произвела самое позитивное. Подростки успели расспросить сотрудников о весьма прикладных вещах: об образовании и возможности пройти обучение непосредственно в компании, о требованиях к кандидатам и многом другом.

- Очень интересно было увидеть, как выращивают животных, ведь продукцию «Мираторга» мы покупаем в наших магазинах, - сказала ученица выпускного класса Ксения Курбатова. – Теперь доверия стало больше, потому что мы знаем, как заготавливают корма и из чего они состоят, как пасутся животные, что они едят и что пьют. Думаю, это очень полезно – проводить такие экскурсии для школьников, чтобы те, кто собирается поступать в аграрный вуз, увидели все своими глазами, оценили свои возможности и перспективы, и сделали выбор уже осознанно.

Дмитрий Беляков пока еще в девятом классе и рассчитывает, что в будущей работе ему пригодятся способности в физике. Но к экскурсии подошел, как заправский аналитик.

- Я знаком с основными видами работ на ферме, но абердин-ангусов увидел впервые, - рассказал школьник, - их размеры, способность набирать большой вес, разнообразие кормов, то, как много усилий и всего остального нужно, чтобы вырастить этих животных, меня удивило.

С прицелом на будущее

Проект «Современное сельское хозяйство: просто, для школьников» - один из ключевых в программе агрохолдинга по работе с детьми и молодежью. У ребят есть возможность получить опыт общения с работодателями, а также узнать о требованиях к молодым специалистам и перспективах карьерного роста, условиях работы и уровне зарплаты. Есть программы поддержки и для перспективных студентов профильных учебных заведений. Многие проходят на фермах практику и получают за работу зарплату, а кому-то агрохолдинг назначает весомую прибавку к стипендии на время обучения и гарантирует рабочее место после защиты диплома.

- Такие экскурсии – отличный пример профориентационной работы, - считает преподаватель Шаблыкинской школы Александр Григорьев. - Наверняка условия работы, масштабы, величина территории и уровень технического оснащения компании помогут ребятам сделать окончательный выбор в пользу аграрного вуза. И пусть не все они придут на работу в агрохолдинг, возможно кто-то создаст личное или фермерское хозяйство, но такой пример и новые знания обязательно помогут им в жизни.