2018-10-22T12:35:12+03:00
Общество

Несколько лет из-за протекающей крыши жильцы дома в селе Знаменское дышат плесенью и сыростью

С предложением принять меры для ремонта орловские активисты обратились в местную администрацию
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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На протяжении нескольких лет собственники квартир дома № 9 на улице Мира в селе Знаменское вынуждены жить, дыша сыростью и плесенью. А все потому, что с 2013 года здесь протекает крыша. Жильцы много раз обращались в управляющую компанию. Однако до сегодняшнего дня необходимых мер по ремонту принято не было.

- Капитальный ремонт в многоквартирном доме проводили в 2012 году. Кровельные работы в него включены не были. Сейчас из-за постоянного протекания крыши в квартирах образовался еще и грибок. Он распространился вплоть до первого этажа, - отметили в ходе рейда орловские активисты.

Фото с сайта ОНФ

Фото с сайта ОНФ

Крыша дома – плоская. Она была сделана из рубероида. От времени рубероид потрескался, а в крыше появились течи. Несколько раз кровлю ремонтировали, но ситуация так и не изменилась. С предложением принять меры и отремонтировать крышу активисты ОНФ обратились в администрацию Знаменского района.

- Жить в таких условиях недопустимо. Администрации необходимо взять данный вопрос на контроль и обязать управляющую компанию провести ремонт кровли. До начала активного выпадения осадков необходимо провести кровельные работы, – резюмировали в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

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