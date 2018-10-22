Писательница Дина Рубина выйдет на связь с орловцами через Телемост

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-22T12:02:08+03:00

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25 октября в орловской библиотеке имени Бунина состоится Телемост с Диной Рубиной, российской писательницей и киносценаристом. В этот день на связи будут библиотеки более двадцати регионов РФ и иностранных государств.

За ходом телемоста орловцы смогут наблюдать на Youtube-канале «Библиотеки Севера Москвы». Во время прямой трансляции в чате можно будет задать вопросы писательнице.

- Первый рассказ Дины «Беспокойная натура» был напечатан в журнале «Юность», когда ей исполнилось шестнадцать лет. Долгое время писательница жила в Израиле, но продолжала работать редактором в литературном приложении «Пятница» к русскоязычной газете «Наша страна». В 2013 году Дина Рубина стала автором трех вариантов «Тотального диктанта». Писательница стала также обладателем двух премий: имени Арье Дульчина и Союза писателей Израиля, - рассказали «КП» работники бунинской библиотеки.

Напомним, Телемост состоится в рамках международного библиотечного проекта #БиблиоМост, который соединяет библиотеки мира и позволяет читателям лично встречаться и общаться с писателями. В этом году из студии библиотек Севера Москвы, Централизованной библиотечной системы Кировского района Санкт-Петербурга, Челябинской областной универсальной библиотеки состоялись телемосты с участием 18 популярных писателей, в том числе с Марией Семеновой, Михаилом Веллером, Анной Матвеевой, Екатериной Вильмонт, Полиной Дашковой, Александром Архиповым.