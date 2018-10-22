2018-10-22T11:47:07+03:00
Общество

На орловских трассах появились профилактические баннеры для водителей

Они предупреждают о последствиях езды за рулем при переутомлении
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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На участках федеральных трасс в Орловской области появились профилактические баннеры для водителей. Их разместили на 384 километре и на 351 километре автодороги М-2 «Крым». Именно на этих участках дорог чаще всего происходили ДТП.

«Уснув за рулем, рискуешь не проснуться» - этот лозунг несут в себе баннеры. Такими словами сотрудники Госавтоинспекции хотят напомнить водителям о последствиях, которые могут произойти, находясь за рулем в переутомленном состоянии.

Инспекторы ДПС явными признаками того, что человек уснул за рулем при ДТП, называют отсутствие тормозного пути, съезд с дороги, опрокидывание автомобилей. Согласно статистике, такие аварии происходят в основном в утренние часы.

- Сотрудники Госавтоинспекции, неся службу в утренние и ночные часы, останавливают водителей на загородных трассах, зачастую не для того, чтобы пресечь какое-либо административное правонарушение, а для того, чтобы увидеть в каком состоянии находится водитель за рулем, и узнать, когда последний раз тот останавливался для отдыха, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Поэтому, размещенные на федеральных трассах баннеры с предупреждениями - это еще один способ напомнить водителям о своевременном отдыхе и опасности его отсутствия.

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