В Орле прошел масштабный общегородской субботник

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-22T10:41:41+03:00

В нем приняли участие порядка 40 тысяч человек

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В минувшие выходные в Орле состоялся масштабный общегородской субботник, в котором приняли участие 40 тысяч человек. Основным местом для уборки и благоустройства стал бульвар Победы, где участники собирали опавшую с каштанов пораженную молью листву. В этом году эти деревья из-за паразита отцвели раньше времени. Всю больную листву добровольцы собрали в пакеты, чтобы вывезти на полигон.

Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии, уборку также провели в парке «Разградский», «Ботаника», парке Победы, сквере Гуртьева, Бунина, на «Дворянском гнезде», на зеленых зонах по улице Металлургов и Московскому шоссе. От мусора избавили не только центральные улицы, но и такие периферийные участки как улицы Емлютина, Паровозная, Чечнева. В общей сложности в городе ликвидировали 18 нелегальных свалок.

Фото с сайта городской администрации

В рамках субботника также спилили старые, больные, аварийные деревья, вырезали дикорастущую поросль, побелку деревьев. На их месте участники уборки высадили 372 саженца деревьев и 1125 кустарников.

По обещанию властей, был организован сбор и вывоз мусора. Им занималась Спецавтобаза, подрядчики в рамках муниципальных контрактов и хозяйствующие субъекты на безвозмездной основе.

Фото с сайта городской администрации

В день субботника трудились 75 единиц спецтехники: 55 самосвалов, 18 погрузчиков, 1 трактор, 1 автобус. Кроме того, после полудня удалось собрать около 1230 кубометров мусора.