«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома выбрали 25 тысяч орловских семей

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-18T14:41:55+03:00

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За девять месяцев 2018 года сервис подключили более четырёх тысяч новых абонентов. Почти половина из них – жители сельских районов, где «Ростелеком» активно прокладывает «оптику», чтобы обеспечить доступ к современным цифровым услугам. Абонентам «Ростелекома» доступны четыре тарифных плана, позволяющих выбрать подходящий пакет телеканалов по оптимальной цене.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Треть пользователей нашего высокоскоростного интернета выбрали сервис «Интерактивное ТВ». Теперь они могут смотреть то, что им хочется в удобное время и в отличном качестве. Можно подобрать пакет телеканалов, который удовлетворит любые интересы, бесплатная опция «Мультискрин» позволяет смотреть любимые программы и фильмы на личном устройстве, не мешая другим. С «Интерактивным телевидением» от «Ростелекома» в семьях утихают споры о том, что важнее – папин футбол, сериал для мамы или мультфильмы для детей».

В «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» входит множество дополнительных интерактивных сервисов. «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу или «перемотать» его, вернувшись к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более трёх тысяч художественных фильмов и сериалов, мультфильмов, познавательных и образовательных программ, в том числе – в форматах HD и 3D. С сервисом «Караоке» можно прямо у себя дома устроить концерт, выбирая любимые песни из коллекции, содержащей более двух тысяч популярных отечественных и зарубежных композиций. Услуга «Родительский контроль» позволяет оградить детей от просмотра неподходящего видеоконтента.

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