2018-10-17T13:40:25+03:00
Общество

Орловские активисты: расселенные несколько лет дома нуждаются в сносе

Они являются аварийными и несут опасность для окружающих
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
Изменить размер текста:

Орловские активисты вновь забили тревогу из-за нескольких аварийных домов, которые вот уже несколько лет подряд являются расселенными и несут опасность для окружающих. С предложением о сносе таких «ненужных» домов и разработке специальной «дорожной карты» они обратились в городскую администрацию. Проведя небольшой окрестный рейд, активисты обратили внимание на расселенные дома по улицам Коллективной, Лескова и Широко-холодной.

Например, дома на улице Коллективной дома расселили несколько лет назад. Два дома здесь уже наполовину разрушились, а рядом с ними все еще есть жилые дома.

- Дети из соседних домов могут оказаться рядом. Ограждений здесь нет. Пока дома не будут разобраны, их нужно обнести забором, - отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Подобную ситуацию можно наблюдать на улице Лескова. Такие же расселенные дома в аварийном состоянии находятся рядом с жилыми. Еще год назад активисты обращались к властям по поводу обнесения домов забором. После этого в них закрыли окна и дверные проемы, но до сноса дело не дошло.

Хуже обстоит дело на улице Широко-холодной. Здесь таких аварийных домов десять. Они не обнесены забором. Здесь часто происходят пожары.

- В Орле вопрос со сносом расселенных домов является серьезной проблемой. На улице Автовокзальной дом, который практически обрушился на проезжую часть, был снесен только после нашего обращения. Сейчас необходимо разработать «дорожную карту» и решить эту проблему, - резюмировали активисты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
День космонавтики 2019: история и традиции праздника
12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире - Международный день полета человека в космос
«Ростелеком» и ПФР представили новый обучающий модуль для пенсионеров «Видеообщение в интернете»
Компания «Ростелекомом» и Пенсионный Фонд России (ПФР) представили седьмую часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета» для людей старшего возраста
Новости 24
Жители Орловщины выбрали народного участкового
Орловский музей коллекционных кукол приглашает на чаепитие под «Унесенных ветром»
Орловские коммунальщики готовятся к зиме
В Орле маршрутка столкнулась с фурой
На площади 8 квадратных метров сгорело сено в хозпостройке под Орлом
Воспитанники орловского детского сада надели автомобилистам «волшебные очки»
В поселке Залегощь орловские пожарные ночью тушили склад
В Орле в рамках программы ремонта незаконченными остаются три двора
Орловцы отметили праздник Покрова в Духовном центре «Вятский Посад»
В Орле молодые полицейские приняли присягу
С четверга в Орле стартует чемпионат Европы по карате
Тротуары на улице Горького в Орле отремонтируют в следующем году
ДТП под Орлом: водитель на иномарке врезался в трактор
В Орле оштрафуют подрядчиков, вовремя не положивших асфальт
Орловцам, содержащим домашнее хозяйство, до 1 ноября необходимо оформить ветеринарный паспорт
Парки «Ботаника» и «Дворянское гнездо» в Орле продолжают благоустраивать
В Орле водитель "Нивы" сбил двух женщин на "зебре"
Пострадавшую в ДТП с троллейбусом в Орле девушку выписали из больницы
Жителям орловской многоэтажки на Толстого тепло дадут к 25 октября
В Орел привезут мощи святителя Луки
Орловских волонтеров научат, как искать пропавших людей
Орловчанка стала свидетельницей кражи из своего собственного дома
В Орле к 100-летию комсомола готовится выставка
Нежилой дом сгорел ранним утром в орловской глубинке
Глава одного из орловских сельских поселений незаконно выписывал себе премии
В конце октября в Орле пройдет областной чемпионат по бадминтону