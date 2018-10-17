Орловские активисты: расселенные несколько лет дома нуждаются в сносе

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-17T13:40:25+03:00

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Орловские активисты вновь забили тревогу из-за нескольких аварийных домов, которые вот уже несколько лет подряд являются расселенными и несут опасность для окружающих. С предложением о сносе таких «ненужных» домов и разработке специальной «дорожной карты» они обратились в городскую администрацию. Проведя небольшой окрестный рейд, активисты обратили внимание на расселенные дома по улицам Коллективной, Лескова и Широко-холодной.

Например, дома на улице Коллективной дома расселили несколько лет назад. Два дома здесь уже наполовину разрушились, а рядом с ними все еще есть жилые дома.

- Дети из соседних домов могут оказаться рядом. Ограждений здесь нет. Пока дома не будут разобраны, их нужно обнести забором, - отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Подобную ситуацию можно наблюдать на улице Лескова. Такие же расселенные дома в аварийном состоянии находятся рядом с жилыми. Еще год назад активисты обращались к властям по поводу обнесения домов забором. После этого в них закрыли окна и дверные проемы, но до сноса дело не дошло.

Хуже обстоит дело на улице Широко-холодной. Здесь таких аварийных домов десять. Они не обнесены забором. Здесь часто происходят пожары.

- В Орле вопрос со сносом расселенных домов является серьезной проблемой. На улице Автовокзальной дом, который практически обрушился на проезжую часть, был снесен только после нашего обращения. Сейчас необходимо разработать «дорожную карту» и решить эту проблему, - резюмировали активисты.