2018-10-17T09:57:29+03:00
Общество

Халатным отношением к ремонту стадиона Ленина в Орле заинтересовался СК

Ведомство инициировало проверку по факту ненадлежащего контроля за реконструкцией спортивного объекта
Ольга СУПОНЕВА
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Вот так выглядел "юбилейный объект" в сентябре 16-го, когда юбилей уже прошел. Фото: Вячеслав КоваленкоВот так выглядел "юбилейный объект" в сентябре 16-го, когда юбилей уже прошел. Фото: Вячеслав Коваленко
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В Орле регуправление СК инициировало доследственную проверку по факту ненадлежащего контроля за реконструкцией стадиона Ленина. Проверка должна установить, кто из должностных лиц халатно отнесся к своим обязанностям.

Напомним, главный городской стадион один из юбилейных объектов – к 450-летию Орла на его ремонт было выделено 600 миллионов рублей. Со дня рождения областного центра прошло два года, а на стадионе не доделаны трибуны, из шести теннисных кортов функционирует всего один, протекает кровля.

- Следственными органами инициировано производство доследственной проверки по факту ненадлежащего исполнения контролирующих функций должностными лицами, в чью компетенцию входило осуществление контроля за качеством работ, проводимых при реконструкции стадиона, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Оценку действию или бездействию должностных лиц, которые допустили такую ситуацию, даст следствие. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия.

«КП» следит за ситуацией.

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