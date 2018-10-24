Больше 130 миллионов похищено у орловских дольщиков при строительстве дома

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-24T14:28:39+03:00

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Больше 130 миллионов рублей похищено у орловских дольщиков при строительстве многоэтажки. О мошенничестве со стройкой 17-ти этажного жилого дома по улице Панчука региональным СК возбуждено уголовное дело.

Возведением жилого комплекса в Заводском районе областного центра, который изначально позиционировался как элитный, занималось АО «АИЖК Орловской области». Стройка началась еще в 2013-м году, тогда люди вложили сбережения в покупку квартир. Однако долевое строительство обернулось больше чем для сотни горожан головной болью: сроки сдачи то и дело переносились, расторгались контракты с одними подрядными организациями и заключались с новыми. Главными проблемами долгостроев само руководство организации называло низкий спрос на жилье, кредиторские задолженности перед подрядчиком и нехватку средств. Как выяснилось, корни у такой нехватки денег – криминальные.

- По данным следствия, с октября 2013 года по сентябрь 2017 года, руководство «АИЖК Орловской области» совместно с лицами из числа руководства организаций, которые выполняли функции подрядчиков, совершили хищение в особо крупном размере денежных средств на общую сумму более 134 миллионов рублей участников долевого строительства, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ взято на особый контроль. Представители региональных Следственного комитета, УМВД и УФСБ совместно разработали план его расследования. «Комсомолка» следит за его ходом.