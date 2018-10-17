В Орле впервые даст представления московский цирк «Арена-Ягуар»

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-17T17:17:46+03:00

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В ноябре орловцев ждет красочное событие: в городе впервые состоятся представления московского цирка-шапито «Арена-Ягуар». Организаторы уверяют: зрители увидят яркое шоу, которое уже успело покорить сердца тысяч человек не только в России, но и за рубежом.

Фото: предоставлено организаторами

В ходе выступления взрослые и маленькие гости цирка увидят аттракцион африканских львов и бенгальских тигров, познакомятся с аравийскими верблюдами, сибирскими рысями, а также забавными танцующими пони.

Также в программе эксклюзивное шоу гигантских попугаев ара и какаду.

Фото: предоставлено организаторами

- На арене цирка выступят артисты-профессионалы своего дела, неоднократные участники различных конкурсов циркового искусства: эквилибристы на катушках и проволоке, канатоходцы, акробаты, воздушные гимнасты, - рассказали «КП» организаторы события.

Представление пройдет в сопровождении светового и звукового шоу, важным моментом станет тот факт, что помещения цирка отапливается. Успейте купить билеты!

Фото: предоставлено организаторами

КОГДА, ГДЕ?

Премьера состоится 3 ноября в 13:00 и 17:00. Шатер цирка расположится у ТЦ «Европа» на Московской улице. Билеты уже в продаже в кассах «Орелконцерт», ЦУМ и КДЦ «Металлург». Также действует акция: при покупке 3-х билетов 4-й в подарок. Дети до 4-х лет могут посетить представление бесплатно.