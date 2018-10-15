Дмитрий Пониткин: «Производство должно быть высокоэффективным и конкурентоспособным»

15 Окт. 13:00 2018-10-16T12:27:14+03:00

Дмитрий Пониткин: «Начиная с 2000 года в развитие и совершенствование нашего хозяйства было вложено более миллиарда рублей».

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Это значит, что завершается еще один сельскохозяйственный год, по истечении которого можно подвести некоторые итоги, поговорить о проблемах и о планах, которых в этой отрасли всегда предостаточно.

Сделать это мы попросили депутата Орловского областного Совета народных депутатов Дмитрия Михайловича Пониткина, который как никто знает проблемы сельских тружеников. В то же время, являясь руководителем одного из самых успешных животноводческих хозяйств области (ЗАО «Славянское» Верховского района), может поделиться секретом успеха своего предприятия.

Спасибо этому году за погоду ?

- Дмитрий Михайлович, в «Славянском» на данный момент самое большое поголовье крупного рогатого скота и самый высокий надой на корову в регионе. Хотелось бы узнать, каким выдался этот сельскохозяйственный год для вашего предприятия.

- Сейчас у нас содержится более

7,5 тысячи голов КРС, из которых

750 - дойное стадо. Надой на корову -

9900 кг. Мяса реализовываем более

2 тысяч тонн в год, молока - более

7 тысяч тонн в год.

Что касается этого года, то сработали мы не хуже, чем в прошлом, даже на

2 - 3% плюсом как по молоку и мясу, так и в растениеводстве. И что самое главное: в этом году выдалась на редкость удачная погода для заготовки кормов. Корма в этом году очень высокого качества, потому что во время их заготовки не было ни одного дождя!

Производство должно быть высокоэффективным ?

- Молочное животноводство - очень непростая отрасль. Мало кто хочет им сегодня заниматься. Поделитесь секретом успеха: благодаря чему год от года вы удерживаете столь высокие показатели и остаетесь конкурентоспособными на мировом рынке?

- Работать по старинке сегодня нельзя. Чтобы соответствовать требованиям рынка, производство должно быть высокоэффективным. Чтобы выпускать экологически чистую, конкурентоспособную продукцию высокого качества, нужно работать по-новому, постоянно двигаться вперед, совершенствовать весь цикл производства и выходить на новые уровни развития.

Для этого мы много ездим, в том числе и за границу, много читаем, перенимаем и внедряем у себя. Основное внимание, конечно, уделяем заготовке кормов, производительности труда, обновлению производственной и технической базы, высокой продуктивности работы на земле.

Без современных технологий никуда ?

- Получается, что для того, чтобы получать молоко отличного качества, без современного оборудования и постоянных финансовых вливаний не обойтись?

- Да, время диктует свои правила, и без современных технологий сегодня никуда! Сегодня в «Славянском» два современных доильных зала, прекрасно оснащенных по последнему слову техники, внедрены автоматизация производства и компьютерный учет.

Но все это появилось не сразу. Ферма - это не торговая палатка, где привез, продал - и деньги у тебя в кармане. В сельском хозяйстве не может быть быстрого оборота средств. Надо время, чтобы получить результат. И постоянные финансовые вливания. Начиная с 2000 года в развитие и совершенствование нашего хозяйства было вложено более миллиарда рублей. И сейчас ежегодно 90% прибыли направляется на покупку новой техники, капитальное строительство, реконструкции, внедрение новых технологий.

Орловщине нужны современные перерабатывающие производства ?

- А если говорить о молочном животноводстве области в целом: чего ему не хватает для успешного развития?

- Если же говорить о проблемах отрасли молочного животноводства в нашем регионе, то для меня как руководителя хозяйства главная проблема заключается в том, что в области нет хорошего мясоперерабатывающего производства и молокозавода, соответствующего европейским требованиям. Молоко и мясо высшей категории, которые мы выпускаем, здесь никому не нужны, и их приходится отдавать на переработку в другие регионы. Молокозаводы, которые есть на Орловщине, не нуждаются в продукции высокого качества, в молоке высшего сорта, за которое нужно давать высокую цену.

Пора подумать о развитии села ?

- Хотелось бы задать вам вопрос не как руководителю успешного хозяйства, а как депутату, входящему в комитет по аграрной политике. Как вы охарактеризуете состояние сельского хозяйства Орловской области?

- В целом сельское хозяйство области развивается хорошо, особенно в области растениеводства. Применяются современные технологии и техника, высокопродуктивные гибриды и сорта. Все это позволяет собирать хорошие урожаи. Сельскохозяйственной продукции производится в два раза больше, чем в 1990-е годы. Но в два раза лучше жить село не стало. Не появилось новых дорог, объектов соцкультбыта и инфраструктуры. Сегодня 60 - 70% продукции производят крупные агрохолдинги. Скупившие тысячами гектаров землю инвесторы платят на нее копеечный налог и не обременены «социалкой». Их цель - получить прибыль на этой территории. Она же, в свою очередь, ничего от них не получает. О людях, живущих на селе, они не думают. С каждым годом в деревнях становится все хуже и тяжелее жить. В итоге назревает вопрос о том, что нужно вводить новые налоги на землю. И чтобы они оставались в местных бюджетах и шли на развитие села.

Люди на селе должны жить достойно ?

- А пока это приходится делать местным фермерам и хозяйствам. В частности, коллектив ЗАО «Славянское» принимает самое непосредственное участие в развитии социальной инфраструктуры деревни Долгое, всего Верховского района, постоянно что-то благоустраивает, участвует во всех делах и начинаниях. Чему уделили внимание в этом году?

- В этом году на благоустройство своей деревни Долгое, в которой проживает полторы тысячи человек, мы выделили более 2,5 млн. руб. На эти деньги заменили 2 км напорного канализационного коллектора, сделали 200 метров водопровода. Плюс к этому отремонтировали два километра дорожного полотна на территории деревни на полтора миллиона рублей.

Более трех миллионов рублей выделили району на благоустройство территории поселка Верховье и социальные объекты.

Каждый год мы обязательно выделяем средства на развитие физкультуры и спорта на селе. Содержим свой спортивный комплекс, где работают секции, платим зарплату тренерам. Мы не жалеем на это средств, ведь это здоровье не только наших работников, но и их детей, жителей всего сельского поселения, которые тоже занимаются в нашем спортклубе. И секции, и тренажерный зал, конечно же, работают бесплатно.

У нас есть своя футбольная и хоккейная команды. Их содержание мы тоже полностью взяли на себя.

Спасибо за нелегкий, но почетный труд! ?

- Пришло время поговорить о людях, о работниках села. Ведь именно на тех, кто работает по-крестьянски упорно и добросовестно, держится производство. Какой за эти годы подобрался в «Славянском» коллектив?

- Отличный! Самое главное - сплоченный! Я всегда говорил и буду говорить, что чем сплоченней коллектив, тем выше производительность труда. Я доволен работой своего коллектива, регулярно подписываю приказы о премированиях. Все сотрудники «Славянского» обеспечены жильем, причем мы покупаем его сразу с мебелью.

Я с большим удовольствием поздравляю всех, кто работает сегодня на полях и фермах, всех наших уважаемых сельских тружеников с Днем работников сельского хозяйства! К счастью, у нас действительно немало еще тех, кто привык работать честно, ответственно и досконально знает свое дело. Работать в сельском хозяйстве всегда было сложно, но эта работа, какой бы тяжелой на первый взгляд ни была, самая добрая и необходимая.

Я искренне благодарен людям, вместе с которыми многие годы мы создавали производство, укрепляли экономику хозяйства, и, конечно же, всем тем, кто трудится на предприятии сейчас. Многие сотрудники «Славянского» удостоены звания заслуженных работников сельского хозяйства, награждены орденами и медалями за труд. Всему нашему коллективу, всем сельским труженикам я желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Автор Елена Александрова.

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