Хозяева на своей земле

15 Окт. 12:00 2018-10-16T12:09:23+03:00

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На предприятиях подводят итоги, а впереди аграриев ждут прекрасные праздники — День работника сельского хозяйства и Международный День сельских женщин. О том, как прошел сезон, каковы итоги, как проходит подготовка к зимнему периоду, о своей жизни и труде рассказали сотрудники КФХ Сидорова Урицкого района.

Достижения есть

- Я считаю, что этот сезон мы завершили неплохо, - говорит директор КФХ Виктор Дмитриевич Сидоров, - удалось получить хороший качественный урожай, заработать, продав молоко, обновить инвентарь для обработки почвы и купить технику (зерноуборочный комбайн), отремонтировать животноводческие помещения. Мы вырастили пивоваренный ячмень, хороший рапс и пшеницу третьего класса, ждем достойных предложений по цене. Ждет уборки подсолнечник, по предварительным данным, тоже хорошего качества. Порадовала в этом году погода во время уборочной компании, зерно было сухое. Есть у нас и своя база для подработки, сушки и хранения. Это позволяет снижать расходы, увеличить стоимость и качество продукции.

В тоже время возросли расходы на ГСМ и запчасти. Стоимость дизельного топлива доходила до 52 рублей, но его качество как раз не возросло, осталось прежним, тоже касается и запчастей.

Цена молока пока не радует

Пока не радуют сотрудников КФХ и цены на молоко. Сейчас переработчики дают 22 рубля за литр, в прошлом году стоимость составляла 25 рублей. Удастся ли поднять цену, пока не известно.

На следующий год уже засеяно 1800 га озимых культур и 230 га озимого рапса. Аграрии ждут дождей, чтобы посевы получили достаточно влаги и дали хороший урожай в следующем году.

- Несмотря на возросшие затраты, нам удалось реконструировать телятник, сделать ремонт четырех помещений, чтобы зимой и сотрудникам и подопечным, которых насчитывается более 1000 голов КРС, было комфортно. Кормов заготовили вдоволь: сделали два плана по силосу, два плана по сенажу, это очень хорошие показатели, - продолжает Виктор Дмитриевич.

Геннадий Грубов: Жить и работать на селе сегодня можно!

Вклад в развитие

КФХ постоянно вносит свой вклад в развитие села, строит жилье. В этом году восстановлено 600 метров дорожного полотна по населенному пункту Бунино. Проведен ремонт водопровода, приобретен дом для работников.

Руководство КФХ понимает, что людям надо создавать комфортные условия жизни, давать трудиться и хорошо зарабатывать. Тогда и предприятие будет развиваться, получать прибыль, ведь очень многое зависит от коллектива, от взаимоотношений. Зарплата в КФХ белая и стабильная, всегда выплачивается вовремя, рублем тружеников села не обделяют, стараются повышать оклады. Полностью выплачиваются отчисления, а это значит, что пенсионное обеспечение будет достойным.

- Без взаимной отдачи не получится успешно работать. Наверно, понимание этого простого принципа приходит с годами. Надо и самим хорошо жить и людям давать возможность быть хозяевами на своей земле. Тогда все получится, - делится Виктор Дмитриевич.

Люди своего дела

И это не просто слова. Все, кто трудятся в КФХ, ни за что не променяют сельское хозяйство и родную землю на жизнь в городе.

Например, механизатор Геннадий Грубов трудится здесь с 1976 года. В технику влюбился еще в детстве, когда выходил в поле с отцом.

- Многие уезжают в город, а я их не понимаю. Мы ведь выращиваем хлеб, чтобы было чем кормить себя и всех остальных. Тем более, что сейчас условия труда существенно изменились. На старой технике, конечно, было тяжелее: если жара, так и в кабине жарко, если холодно, так и мерзнешь в поле. Постоянно приходилось все ремонтировать, руки от мазута не отмывались. А теперь техника новая, пятый год работает без простоев и существенных поломок. В кабине кондиционер, печка: нужную температуру можно задать с помощью бортового компьютера, музыку включить. Одно удовольствие. Так что жить и работать на селе сегодня можно. Жаль, что не всегда люди это понимают, - говорит Геннадий Анатольевич.

Коллектив фермы не променяет животноводство ни на что другое.

Земля и семья

С ним согласен Александр Баранчиков, который работает на селе более 10 лет. Пришел сразу после учебы, успел отслужить в армии, женился, воспитывает двух детей. Пробовал пожить в городе, но быстро разочаровался, вернулся и теперь ни на что не променяет сельскую жизнь. В летний сезон трудится на комбайне и на другой технике, зимой — в животноводстве. В своем доме и на своей земле он настоящий хозяин. Домашние ведут подсобное хозяйство, все всегда заняты, так что и поругаться некогда - в доме царит гармония, понимание и взаимовыручка. Продукты, опять же собственного производства, экологически чистые и вкусные. Семья живет в добротном доме, со всеми удобствами, газом, водой, отоплением, баней. Александр уверен, что те, кто уехал в город, многое потеряли.

Потомственный механизатор Геннадий Кочулистов считает, что сейчас плохо живется на земле только ленивым. Хозяйственные и трудолюбивые люди быстро налаживают быт. Многие имеют автомобили, отличные дома, еще помогают родственникам, приобретают жилье детям. А что еще нужно мужчине для того, чтобы самореализоваться?

Плечом к плечу

Конечно, на селе не обойтись без трудолюбивых, надежных, самоотверженных и нежных женщин. Они обеспечивают уют, хранят домашний очаг и вносят свой весомый вклад в развитие сельского хозяйства.

- К работе всегда относимся ответственно и серьезно, - говорит заведующая фермой Наталья Ишутина, - ведь наша задача — обеспечить самое высокое качество молока. И, на мой взгляд, с этим мы справляемся. Конечно, нам нужно, чтобы наш труд всегда ценился по достоинству, поэтому хотелось бы видеть более высокую закупочную цену на молоко. Ведь мы трудимся с полной отдачей, свое дело отлично знаем и любим. Я бы никогда не променяла животноводство ни на что другое. Конечно, это очень тяжелый труд. Вообще сельское хозяйство отрасль не простая, а животноводство уж тем более. Но когда мы вместе с коллективом работаем бок о бок и виден результат, когда получаем вовремя зарплату, руководство нас поддерживает и встает на трудовой пост, кода это требуется, другой работы и пожелать нельзя. Хочу сказать большое спасибо нашим механизаторам. Они в этом году отлично потрудились, заготовили качественные корма, значит будут высокие удои и отличное молоко. А всем коллегам хочу пожелать только крепкого здоровья. Будет здоровье, будем продолжать трудиться, будет развиваться наше предприятие, будет улучшаться жизнь на селе. А это самое главное.

Коллектив — залог успеха

Виктор Дмитриевич считает, что с коллективом ему повезло.

- Всех сотрудников могу отметить за отличную работу, за доброту и порядочность. Этих качеств порой так не хватает людям. Приходит к нам и молодежь, поскольку знают, что здесь всему научат, помогут и поддержат. Наш коллектив это практически вторая семья. А что может быть ценнее, когда работа спорится и каждый готов подставить другому надежное плечо. Мне, как руководителю, остается только радоваться, заниматься развитием, улучшением условий, решать хозяйственные и социальные вопросы. Это великое благо. Я каждому желаю успехов, благополучия, здоровья и настоящего счастья сельской жизни! С наступающими всех праздниками — Днем работника сельского хозяйства и Международным Днем сельских женщин.

Марина Бака