Как возвращать ваши деньги при покупках

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-16T13:22:53+03:00

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Абоненты МТС могут не платить за связь и даже получить новый смартфон всего за 1 рубль, просто совершая привычные покупки в интернет-магазинах. Рассказываем, как это работает

Первое, что надо сделать, — зарегистрироваться в программе на сайте https://cashback.mts.ru/ или просто установить приложение «МТС Cashback» на свой смартфон. После этого вы сможете получать на свой мобильный счёт до 25% от стоимости покупок. Магазинов и интернет-сервисов, участвующих в программе, более двух сотен, среди них Ozon, AliExpress, MediaMarkt, Lamoda, Quelle, KupiVip. Кэшбэк автоматически зачисляется на счёт вашего мобильного телефона после подтверждения покупки партнёром. Срок составляет от 10 до 75 дней. Рассмотрим, как работает сервис, на примере приложения «МТС Cashback». Аналогичные возможности можно получить, пользуясь услугой через сайт.

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Кладезь полезных ссылок

На первой странице приложения доступен внушительный каталог, где по категориям расположены интернет-магазины. На каждой карточке интернет-магазина указан процент или фиксированная сумма, которая вернётся к вам в случае покупки, а также средний срок начисления кэшбэка.

Кэшбэк будет начислен только в том случае, если вы зашли на сайт интернет-магазина через приложение «МТС Cashback» и, находясь в нём, осуществили поиск товара, добавление в корзину и оплату в рамках одной интернет-сессии.

Подробнее про кэшбэк

Кэшбэк предоставляется в виде скидки на связь или на покупку смартфона. Начисляется кэшбэк в рублях. Их можно расходовать на оплату своего мобильного, мобильного номера близкого человека или на покупку смартфона. Если вы обслуживаетесь на корпоративном тарифном плане, есть только одно ограничение: вы не сможете оплачивать кэшбэком свой счёт телефона. На что будет расходоваться ваш кэшбэк, определяете вы сами, установив цели в Личном кабинете.

Ставим цели — на что копим?

Хотите в перспективе обновить свой смартфон? Оплачиваете связь родителям или детям? Настроить цели нужно в разделе «Мой кэшбэк». После этого по ним будут автоматически распределяться все начисляемые деньги. Это очень удобно, тем более что цели кэшбэка можно всегда изменить. Кстати, в этом же разделе есть возможность рассказать друзьям о приложении «МТС Cashback» и получить за это дополнительный бонус.

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Накопить на смартфон? Легко!

Если вы привыкли планировать отпуск самостоятельно, то приложение «МТС Cashback» просто обязано быть среди установленных на вашем смартфоне! Представим, например, что семья из трёх человек собирается продлить лето и отдохнуть осенью в Черногории.

Через интернет покупаются билеты на OneTwoTrip за 104 тыс. руб. — «МТС Cashback» возвращает 3% (3120 руб.).

Оплачивается отель на Booking.com за 65 тыс. руб. — возвращается 3% (1950 руб.).

Покупается медицинская страховка на троих за 5300 руб. — возвращается аж 20% (1060 руб.).

Итого кэшбэк составит 6130 рублей. Этой суммы вполне хватит, чтобы приобрести в салоне МТС смартфон Samsung Galaxy J1 mini Prime.

Примеров попроще можно привести великое множество. Скажем, покупка новых кроссовок или мультиварки через «МТС Cashback» позволит не платить за услуги связи в течение месяца.

Остались вопросы? Тогда загляните в раздел «Помощь», где во вкладке «Вопрос-ответ» найдёте подробное описание, как работает программа, как начисляется кэшбэк, как заказать сертификат на скидку при покупке смартфона и другие ответы.

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