2018-10-15T11:59:59+03:00
Происшествия

Сотрудник орловского сельхозпредприятия четыре раза обокрал место своей работы

Мужчина вывозил металлический профиль, дизельное топливо, комплектующие к технике и другое имущество
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сотрудник орловского сельхозпредприятия четыре раза обокрал место своей работыСотрудник орловского сельхозпредприятия четыре раза обокрал место своей работыФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские расследовали дело нескольких эпизодах краж имущества с территории сельхозпредприятия, которое находится в селе Бельдяжки Кромского района. Причастным к преступлениям оказался 61-летний сотрудник организации.

- Четыре кражи были совершены орловцем в период с мая 2017 года по июль текущего года. Помочь в расследовании полицейским помогли работники службы охраны предприятия, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Мужчину задержали сразу после одной из краж. В июле он вывез с территории сельхозпредприятия более 20-ти отрезков металлического профиля, которые на время были сняты с ограждения. Орловец погрузил его в ковш трактора и спрятал его сверху строительным мусором. Позже он перенес добытое в свой автомобиль. Такое поведение работника вызвало опасения у охранников. Они обратились в полицию.

Оказалось, что кражу мужчина совершил не в первый раз. Ранее на протяжении нескольких месяцев он похитил емкости с дизельным топливом, гербициды, комплектующие к сельскохозяйственной технике. Однако руководство сельхозпредприятия исчезновение своего имущества не заметило.

В отношении орловца были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Суд признал мужчину виновным и назначил штраф. Все похищенное имущество вернули сельскохозяйственной организации.

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