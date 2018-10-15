Жители Черноземья смогут летать в Израиль

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-15T10:28:49+03:00

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Международный аэропорт Воронеж, туроператор «АКСИОМА» и авиакомпания ARMENIA открывают новое направление – Израиль. С 28 октября воронежцы и гости из других регионов смогут отправиться в Тель-Авив с пересадкой в Ереване, которая продлится не больше часа. Специально к этой полётной программе разработаны экскурсионные и паломнические туры в Вифлеем и Иерусалим.

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– В 2016 году мы открыли прямой рейс из Воронежа в Ереван. То есть, уже два года мы выполняем эти регулярные рейсы. Они востребованы. За это время многие жители Черноземья побывали в Армении, - отметил Геворг Хачатрян, заместитель директора авиакомпании ARMENIA. – Теперь мы предлагаем перелет через Ереван в Тель-Авив. Мы специально поменяли дни вылета из Воронежа в Армению: с 28 декабря рейсы будут по пятницам и воскресеньям. Для того, чтобы нашим гостям было удобнее отправляться в туры, в том числе и только на выходные.

Храм Гарни, монастырь Гегард, Эчмиадзин и многие другие достопримечательности Армении за последние годы посетили сотни воронежцев. Теперь они смогут для себя Израиль. Если раньше транзитный перелёт в Тель-Авив с другими перевозчиками у жителей нашего региона занимал 12 часов, то теперь туда можно добраться всего за 6.

– Авиакомпания ARMENIA дала нам хорошие цены на перелет. Кроме того, есть прекрасная принимающая компания. Так нам удалось создать недорогую, но насыщенную экскурсионную программу – паломнические туры, – рассказывает Александра Завьялова, генеральный директор туристической компании «АКСИОМА».

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За пять дней тура участники смогут посетить самые значимые места Иерусалима и Вифлеема. Пройти по крестному пути Спасителя, посетить Гефсиманский сад, церковь Всех Наций, храм Рождества Христова и многое другое. Причём экскурсии, как и длительность пребывания либо в Израиле, либо в Ереване можно комбинировать на выбор. А также купить только авиабилеты и отправиться в поездку самостоятельно.

– Мы проводили соцопрос среди турагентсв Воронежа, которые подтвердили, что это направление интересно, – отмечает Александра Завьялова. – Кроме того, мы разрабатываем и экскурсионные туры более развлекательного характера с заездом в Тель-Авив и посещением Мертвого моря.

В стоимость тура входят: авиаперелет Воронеж – Ереван – Тель-Авив и обратно, трансферы, проживание в отеле, двухразовое питание, медицинская страховка, услуги гида и полная экскурсионная программа. Цена за все это весьма притягательна за счёт договорённостей между партнёрами – туроператором, авиакомпанией и принимающей стороной.

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