Орловские активисты: на улице Максима Горького положили остывший асфальт

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-12T18:40:22+03:00

Он лежит толстым слоем, но вскоре может разрушиться от снега и дождя

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На днях жители Советского района Орла забили тревогу. Обратившись к орловским активистам, они рассказали, что на улице Максима Горького на тротуаре рабочие кладут остывший асфальт.

Ремонт тротуара ведется на участке от улицы 60 лет Октября до Дачного проезда. Согласно плану, там должны были заменить бордюры, разрушенный асфальт убрать, затем уложить подушку из щебня и покрыть ее новым слоем.

Выехав на место, представители ОНФ убедились, что температура асфальтобетонной смеси действительно не соответствует стандартам. И хотя асфальт укладывают довольно толстым слоем, в таком виде он долго не пролежит и под действием дождя или снега разрушится.

- Орловцы на протяжении долгого времени ждали, когда будет проведен ремонт тротуара на улице Максима Горького. Однако сейчас мы видим, что асфальт кладется такого качества. Нельзя таким безответственным методом подходить к работе. Такой асфальт быстро разрушиться, и мы снова будем вынуждены ходить по лужам. Средства, затраченные на его обустройства, окажутся бесполезными, - отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

С предложением провести проверку качества укладки асфальта активисты обратились в городскую администрацию.

- Необходимо сейчас же провести проверку и выяснить, по какой причине работы ведутся именно таким способом, - подчеркнули активисты.