2018-10-12T16:57:43+03:00
Общество

Стали известны результаты анкетирования детей и родителей по вопросу питания в орловских школах

В ближайшее время будет проработано новое меню для столовых
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Стали известны результаты анкетирования детей и родителей по вопросу питания в орловских школахСтали известны результаты анкетирования детей и родителей по вопросу питания в орловских школахФото: Архив "КП"
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Стали известны результаты анкетирования детей и родителей по вопросу питания в орловских школах. Итоги мониторинга общественного мнения озвучили на днях на собрании в школе № 50. В нем приняли участие представители власти, регионального управления Роспотребнадзора, директора школ и председатели родительских комитетов.

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для всех учеников школ должно быть организовано питание. Анкетирование показало, что 86 % школьников это питание получают в столовых. Однако 14 % обучающихся приносят еду из дома, покупают покушать в буфете или вовсе не хотят тратить время на посещение школьной столовой.

Меньше половины родителей указали на то, что их детям питание в школе не нравится, 38,3 % родителей считают, что не надо менять существующую модель школьного питания. Оказались неготовыми оплачивать обеды своих детей 34 % родителей.

Кроме того, в управление образования поступили предложения относительно нового меню для школьного питания. Родители предлагают исключить рыбные тефтели, каши, кисель и какао и заменить их на чай и компот. Также предлагается добавить в рацион фрукты, такие как яблоки, бананы, груши, вареные яйца, котлеты куриные и говяжьи, бефстроганов из печени, отварное мясо, рыбу тушеную, овощные салаты.

По итогам совещания управлению образования поручили доработать меню школьного питания с учетом предложений родителей. После этого рацион отправят для предварительного согласования в управление Роспотребназдзора по Орловской области.

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