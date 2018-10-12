В Орле прошло совещание по вирусу АЧС

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-12T10:08:37+03:00

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В ливенском районе Орловской области продолжаются карантинные мероприятия по АЧС. Очагом вируса стал комплекс «Ливенское мясо» в поселке Сахзаводском, из-за чего с 5 октября на отдельных территориях Орловщины установили ограничения.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое прошло накануне, главам сельских поселений подробно рассказали о текущем состоянии дел и уже выполненных работах по ликвидации очага АЧС на территории Крутовского сельского поселения. Власти подчеркнули необходимость проведения регулярных сборов владельцев личных подсобных хозяйств. Им рекомендовали определить места захоронения павших животных и провести межевание этой территории.

Сейчас территории поселков Сахзаводского, Дубки, Набережного, деревни Моногарово, села Крутого, деревни Горностаевки, слободы Беломестное Ливенского района, города Ливны считаются первой угрожаемой зоной. Здесь запрещено посещение территории посторонними лицами, убой, перемещение и перегруппировка животных, отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства. На этих территориях работают 9 ветеринарных постов, которые полностью обеспечены средствами дезинфекции.

После проведения всех расчетов из резервного фонда областного Правительства владельцам свинопоголовья будет возмещен весь ущерб, понесенный в результате отчуждения животных.