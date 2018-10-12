СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-12T09:19:51+03:00

Работы там начались еще год назад и до сегодняшнего момента так и не завершились

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Вопросом об исчезнувших подрядчиках при капремонте домов обеспокоились орловские активисты. Они обратились к властям для принятия мер.

В частности, речь идет о доме № 7 на улице Гуртьева, доме № 7 на улице Коллективной, а также доме № 9 на бульваре Победы в Орле. Ремонт там начали год назад. Затем подрядчики исчезли. Люди до сих пор живут в условиях затянувшегося ремонта. По словам общественников, ни региональный фонд капитального ремонта, ни власти этот вопрос не проконтролировали.

В ходе мониторинга капитального ремонта дома № 7 на улице Гуртьева были выявлены нарушения при проведении конкурсных мероприятий по выбору подрядчиков. Также рабочие допустили некоторые нарушения строительных стандартов и норм. При сооружении каркаса кровли использовались пиломатериалы низкого качества. Доска, из которой собирают обрешетку, не соответствует нормативам по толщине. Стойки и подкосы на крыше закреплены всего на несколько гвоздей.

- В доме № 7 на улице Коллективной подрядчик не довел до завершения фасадные работы. Дом находится без сайдинга на протяжении года. Минеральная вата, которой обшит дом, не защищена от влаги, так как гидроизоляция под воздействием солнца и ветра порвалась. Жители вынуждены дышать опасной пылью, - отмечает пресс-служба ОНФ по Орловской области.

В еще одном доме на бульваре Победы, 9 при замене электропроводки в общих помещениях кабеля были некачественно закреплены на стенах. При замене покрытия кровли была демонтирована система водостоков. Из-за этого дождевая вода размывает фасад и цоколь дома. Часть стены, выходящая на бульвар Победы, оштукатурена. Но ввиду отсутствия финишного покрытия и системы водостоков началось ее разрушение.

- Больше затягивать сроки нельзя. Ремонт домов нужно завершать. Активисты будут вести ежедневный мониторинг ситуации, – подчеркнули в пресс-службе ОНФ по Орловской области.