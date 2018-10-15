2018-10-15T13:13:10+03:00
Общество

Пропавший орловский грибник вышел из леса в Калужской области

В ближайшее время плутавшего целую ночь в лесу мужчину доставят домой
Ольга СУПОНЕВА
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Пропавшего орловского грибника нашли в Калужской области. В ближайшее время плутавшего целую ночь в лесу мужчину доставят домой.

Все произошло в минувшие выходные в Знаменском районе. Тревогу забила жена 56-летнего грибника: женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее супруг ушел в лес и не может выбраться из чащи. Собирал грибы мужчина в лесном массиве близ деревни Казаковка.

Полицейские организовали поиск. Вместе со спасателями и волонтерами сотрудники территориального отдела прочесывали лес, поиски не прекращались и в ночное время. При этом потерявшийся мужчина несколько раз выходил на связь, но в темноте в незнакомой местности сориентироваться он не мог.

К счастью, эта история получила хэпи-энд: сегодня утром горе-грибник все-таки вышел из леса. Правда в Калужской области.

- Мужчину встретили работники лесничества, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, руководитель пресс-службы УМВД России по Орловской области - Сейчас руководством Пункта полиции «Знаменский» решается вопрос о его транспортировке в Орловскую область.

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