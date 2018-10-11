2018-10-11T08:12:42+03:00
Общество

Подрядчик составил полный график ремонта моста «Дружба» в Орле

Подготовительный этап работ уже завершен
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Казанская компания ООО «РГС» внесла коррективы в график ремонта моста «Дружба», соединяющего в Орле улицы 5 Августа и Розы Люксембург. По документу работы подрядчик поделил на две очереди.

Так, в первый этап включены подготовительные работы. Они завершились еще в сентябре и представляли собой организацию движения транспорта на время капремонта и фрезерование покрытия на мосту.

С этого месяца до апреля будущего года подрядчик будет ремонтировать опоры, обустраивать монолитную рубашку, подферменные площадки, шкафные стенки, ремонтировать промежуточные опор, восстанавливать защитный слой. Ремонт коснется и подпорной стенки. Будут устроены монолитные плиты стенки, монолитные консоли мачт освещения, монтаж карнизных блоков.

Немного позже, с ноября по март 2019 года будет произведена замена балок пролетного строения и устройство продольных швов. В период с декабря по январь 2019 подрядчик займется лестничными сходами, а затем и автодорожными подходами.

Напомним, ремонт моста «Дружба» обойдется Орлу порядка 300 миллионов рублей. По контракту, работы завершатся до конца 2019 года.

Сейчас с моста вывозится лишний материал на хранение. Уже совсем скоро железнодорожным транспортом в Орел для ремонта доставят необходимую тяжелую технику.

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