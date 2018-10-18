В Орловской области школьница погибла от отравления неизвестным веществом

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-18T16:12:58+03:00

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В городе Ливны Орловской области школьница погибла от отравления неизвестным веществом. Региональный СК возбудил уголовное дело по данному факту.

Как стало известно "КП", тело 12-летней девочки находилось рядом с одним из домов частного сектора райцентра. Несколькими часами раньше, когда закончились уроки в школе, девочка проводила во дворах частного сектора время со своими сверстниками. В какой-то момент она пожаловалась друзьям на плохое самочувствие и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия медики констратировали смерть несовершеннолетней. Причина - отравление неизвестным веществом.

От какого вещества умер ребенок, а также кто виноват в том, что данный факт вообще имеет место быть, разберется Следственный комитет.

- По данному факту следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Также следствие даст оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, которые ответственны за профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

"КП" следит за ходом расследования.