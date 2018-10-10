Водитель троллейбуса, сбившего людей в Орле, назвала причины аварии
Водитель троллейбуса, сбившего людей на остановке в Орле днем 9 октября, назвала причины аварии. По ее словам, буквально за секунды до трагедии у транспорта проявилась неисправность.
Видео, на котором сотрудники следственных органов общаются с женщиной-водителем сразу после ДТП опубликовал региональный СК. Пребывая в шоковом состоянии, водитель объясняет следователям, что у троллейбуса запала педаль газа.
- Я посадила людей в машину, закрыла двери, однако троллейбус заглох, - рассказывает водитель. – Педаль газа провалилась, потом она резко включилась.
В этот момент троллейбус резко ринулся вперед. И в этот же момент нерадивый водитель маршрутки решил высадить людей не на остановке, как положено, а на проезжей части, при этом в левом ряду.
При этом на оперативном совещании в Аминистрации города, которое состоялось сразу после аварии, начальник троллейбусного депо Алексей Костенко предоставил информацию о троллейбусе, ставшим участником аварии. Он заверил, что транспорт, как и всегда, утром прошел предрейсовый осмотр. И никаких замечаний или неисправностей выявлено не было.
Следственные органы разбираются в причинах аварии и расследуют степень вины ее участников. Официальная версия на данный момент не озвучена. «КП» следит за ситуацией.
Водитель троллейбуса, сбившего людей в Орле, рассказала о причинах аварии.