Завершился ремонт литературного квартала в Орле

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-05T13:16:28+03:00

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Благоустройство историко-литературного квартала в Орле в рамках программы «Формирование современной городской среды» завершилось. Сквер, ограниченный улицами 7 Ноября, Горького, Тургенева и переулком Георгиевским заиграл новыми красками.

По договору с подрядчиком, ИП Роговцев поменял здесь бортовой камень, поребрик. Также на подъезде к скверу теперь отремонтирована стоянка. Пешеходные дорожки уложены новой плиткой.

На территории обновленного литературного квартала установили 18 комплектов скамеек и урн, фонари, подходящие по стилистике. Все это дополняют высаженные клумбы и засеянный зеленый газон. Аварийные деревья и кустарники в сквере выпилили и посадили новые, молодые. Своего рода украшением квартала стали и топиарные фигуры - «Кони».

Стоит отметить, что уже совсем скоро у орловчан появятся и другие излюбленные места для отдыха. Подходит к концу благоустройство бульвара Победы. Рабочие полностью закончили укладку плитки и сейчас до конца обустраивают газоны и высаживают зеленые насаждения. Здесь также, как и в литературном квартале, по стилистике бульвара появились новые удобные скамейки и урны.

Кроме того, рабочие уже приступили к подготовке сквера «Дворянское гнездо» к ремонту. Согласно намеченному плану, здесь переустановят поребрики, отремонтируют тротуар, плитку, ступени и лестничные сходы. Ремонт застанет и классическую ротонду на входе в сквер, а также балюстраду и мост. Работы планируется завершить к концу октября.

Напомним, что из 11 общественных территорий по плану благоустройства в 2018 году, уже готовы четыре. Это скверы имени Ивана Тургенева, «Юность», «Орлята» и «1000 и 1 мелочь».