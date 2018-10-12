2018-10-12T10:45:30+03:00
Общество

Орловцы запечатлели на камеру «резиновую» маршрутку

Фотографиями и видеозаписями с водителями-нарушителями горожане делятся в соцсетях [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Орловцы запечатлели на камеру мобильного телефона «резиновую» маршрутку. На видеозаписи видно, как на остановке общественного транспорта в автобус «Газель», курсирующий по маршруту №421, набивается нереальное количество пассажиров.

Фото и видеозаписи, на которых зафиксированы моменты грубых нарушений водителями общественного транспорта правил дорожного движения, жители города стали выкладывать в соцсети после трагического ДТП с троллейбусом. Напомним, сразу после происшествия в обладминистрации и мэрии были проведены совещания. Ответственным лицам и департаментам поручили ужесточить контроль за общественным транспортом и сделать все для безопасности пассажиров.

Фото: https://vk.com/vk_orel Фото: соцсети

Фото: https://vk.com/vk_orelФото: соцсети

Однако, ситуация на дорогах Орла не изменилась. И, несмотря на то, что региональная Госатвоинспекция призвала горожан присылать зафиксированные факты нарушений и сообщать о них напрямую в ГИБДД, несмотря на заверения властей усилить контроль, водители общественного транспорта живут по своим законам.

Фото: https://vk.com/vk_orel Фото: соцсети

Фото: https://vk.com/vk_orelФото: соцсети

Так, на видео с маршруткой отчетливо видно, как люди на остановке буквально заталкивают внутрь транспорта других пассажиров причем через дверь запасного выхода. А после стараются ее закрыть. Очевидцы при это дают комментарии, что это нормальная ситуация и в час пик иначе уехать в нужную точку города просто не возможно.

«КП» следит за ситуацией.

Резиновая маршрутка в Орле.Видео со страницы: vk.com/id499208505

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