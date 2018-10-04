Орловские «экспресс-бабушки» помогают детям из трудных семей

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-04T11:33:29+03:00

Их общение помогает наладить контакт между поколениями и получать новые знания

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С 1 августа текущего года в Орловской области стартовал необычный проект «Экспресс-бабушки». В нем активное участие принимают пенсионеры. Участвуя в проекте, они помогают детям из семей, которые находятся в трудном жизненном положении.

Площадками для воплощения проекта «Экспресс» - бабушки» стали бюджетные учреждения социального обслуживания населения Орла, Мценска, Ливен и Орловского района, где пенсионеры возмещают себе и детям недостаток общения, занимаются по индивидуально составленным для каждого ребенка программам.

В целом, по информации портала Правительства Орловской области, основной идеей проекта является активизация духовных, социальных и профессиональных ресурсов пожилых граждан, которые могут эффективно использовать свой потенциал. Общение бабушек и детей помогает наладить контакт между поколениями и получать новые знания.

Так, например, в Ливнах в проекте «Экспресс» - бабушки» участвуют пять волонтеров. Они проводят развивающие занятия для детей в Центре социального обслуживания населения города Ливны. На пять пенсионеров – пять кружков. В их числе факультативы «Путешествие в сказку», «Волшебный пластилин», «Юный поэт», «Занимательная математика», «Маленький художник».

Напомним, социальная инициатива воплощается в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве, заключенного 25 мая 2018 года между АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Правительством Орловской области.