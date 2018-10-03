2018-10-03T16:44:40+03:00
Общество

На штабной тренировке пожарные тушили орловскую ТЭЦ после взрыва

По замыслу из резервуара разлился мазут и загорелся
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области прошел третий день Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. В этот раз спасатели отработали навыки по ликвидации ЧС на орловской ТЭЦ. По задумке из-за нарушений из резервуара разлился мазут. Топливо загорелось.

На предприятии тут же объявили сбор членов аварийно-спасательного формирования. Они отправились на поиск и спасение работников, которые находились около резервуаров в момент происшествия. В бессознательном состоянии обнаружили одного человека. Его эвакуировали и передали медикам.

- На место происшествия начали прибывать дежурные караулы пожарно-спасательных частей города Орла в соответствии с расписанием выездов. Они проводили пенную атаку для тушения горящего резервуара с мазутом. Другие подразделения пожарной охраны использовались для охлаждения соседних емкостей с мазутом, чтобы предотвратить их возгорание, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Поисковики тем временем разбирали завалы поврежденных конструкций и искали пострадавших людей. Так как по плану тренировки часть протекшего топлива попала в Оку, спасатели выставили на водоеме боновые заграждения, чтобы предотвратить разлив мазута по реке, и занялись его сбором.

Помощь пострадавшим оказывали бригады скорой помощи и областного центра медицины катастроф. Полицейские оцепили места происшествия и организовали пропускной режим. Общими усилиями в кратчайшие сроки условное ЧП было полностью ликвидировано.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Напомним, Всероссийская штабная тренировка по ГО началась 1 октября. Ее целью было отработать вопросы организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС.

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