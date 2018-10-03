2018-10-03T13:23:28+03:00
Общество

Орловских старшеклассников приглашают принять участие в олимпиаде по праву

Победителям и призерам предоставят льготы при поступлении в Российский государственный университет правосудия и его филиалы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловских старшеклассников приглашают принять участие в олимпиаде по правуОрловских старшеклассников приглашают принять участие в олимпиаде по правуФото: Архив "КП"
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С 1 октября стартовал прием заявок на Межрегиональную Олимпиаду по праву «ФЕМИДА» для учащихся старших классов. Ее проводит Верховный Суд РФ и Российский государственный университет правосудия.

Приняв участие в олимпиадных состязаниях, школьники смогут не только проверить свои знания, но и повысить интеллектуальный уровень, подготовиться к сдаче ЕГЭ по обществознанию. Всем победителям и призерам предоставят льготы при поступлении в Российский государственный университет правосудия и его филиалы.

Отборочный этап олимпиады проводится в заочной форме в режиме онлайн. Участникам необходимо выполнить тесты и задачи на время. Он проводится в Москве в Российском государственном университете правосудия с 1 октября 2018 года по 31 января 2019 года.

Второй этап пройдет в филиале университета в Воронеже 17 февраля 2019 года. Его форма - очная.

Зарегистрироваться в качестве участника можно начиная с 1 октября до 15 ноября.

Учащиеся 10 классов, победители и призеры, получают право в следующем году быть допущенными к участию в заключительном этапе Олимпиады, минуя отборочный. Учащиеся 11 классов смогут быть зачисленными без вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата «Юриспруденция», специалитета «Судебная экспертиза», «Судебная и прокурорская деятельность».

Подробная информация об Олимпиаде на сайте: http: www.rgup.ru/olimp

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