2018-10-03T12:35:18+03:00
Общество

Из-за прокладки новых труб во дворе на улице Металлургов в Орле раскурочили асфальт

Поступают жалобы от местных жителей и владельцев авто
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Из-за прокладки новых труб во дворе на улице Металлургов в Орле раскурочили асфальтИз-за прокладки новых труб во дворе на улице Металлургов в Орле раскурочили асфальтФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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К началу отопительного сезона в некоторых районах Орла велись работы по прокладке новых теплотрасс. Исключением в этом не стал и участок во дворе дома № 14 А по улице Металлургов.

По словам местных жителей, трубы здесь проложили около недели назад. Однако же состояние асфальта во дворе после таких работ оставляет желать лучшего. Дорога полностью раскурочена, а дыра засыпана остатками асфальта и бетонными плитами.

Из-за прокладки новых труб во дворе на улице Металлургов в Орле раскурочили асфальт Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Из-за прокладки новых труб во дворе на улице Металлургов в Орле раскурочили асфальтФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- Уже который год мы ждем, чтобы в нашем дворе появился новый асфальт. Я не могу спокойно гулять со своим ребенком с коляской по таким ямам и пробоинам. А теперь еще и эта дыра, - жалуется жительница дома, мама Валентина.

Обеспокоены асфальтом и владельцы автомобилей. Кто-то, рискуя, продолжает проезжать по незаделанной яме, чтобы припарковать свои машины поближе к дому, кто-то, опасаясь, и вовсе вынужден оставлять свой транспорт в другом месте.

Из-за прокладки новых труб во дворе на улице Металлургов в Орле раскурочили асфальт Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Из-за прокладки новых труб во дворе на улице Металлургов в Орле раскурочили асфальтФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- Недавно я смог позволить себе поменять автомобиль на новый. А тут подарок судьбы – во дворе яма. Когда я увидел, как заделали дыру в асфальте, даже не попытался по ней ехать. Камни будто еле-еле лежат, - вздохнул автовладелец Михаил.

Пока вопрос о том, будет ли проложен хороший асфальт на этом месте, остается открытым. Кроме того, в этом же дворе траншеи, раскопанные из-за прокладки новых труб, также все еще не засыпаны.

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