В Орле теплотрассы не успели заменить к началу отопительного сезона

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-03T09:12:51+03:00

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Сегодня, 3 октября, в Орле официально стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление было подписано накануне городскими властями ввиду снижения температуры воздуха днем до +8 градусов тепла. Однако пока в нескольких районах города все еще не закончены работы по укладке новых трубопроводов.

В Орле теплотрассы не успели заменить к началу отопительного сезонаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Местные жители жалуются, что под их окнами раскопаны траншеи, где проходят теплотрассы. На некоторых участках положены новые трубы, но пока они не обмотаны теплоизоляцией. Такая ситуация сложилась, например, вблизи домов № 60 и № 62 по улице Генерала Родина, по улице Латышских стрелков неподалеку от домов № 14 и № 16, а также на пересечении переулка Дарвина и улицы Автовокзальной.

Пока отопление уже появилась в многоэтажках микрорайонов Новая ботаника и Зареченский. Однако это касается только тех домов, которые отапливаются от автономных котельных.

- В срок ремонтные работы завершить будет сложно. Необходимо активизировать имеющиеся ресурсы и уложить трубы в траншеи, завершить их соединение с центральными магистралями. Затем уже обматывать трубы теплоизоляцией. Самое важное, чтобы система отопления стала единой, а для этого необходимо скорее завершить ремонт, – подчеркнули в пресс-службе ОНФ по Орловской области.