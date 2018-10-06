2018-10-06T10:10:46+03:00
Общество

Ветеран Уголовного розыска орловской милиции: «Бывших оперов не бывает»

Подполковник милиции в отставке Анатолий Матвеев рассказал «Комсомолке» о службе в лихие 90-е, раскрытых убийствах и о том, чем отличается реальная работа от телесериалов
Ольга СУПОНЕВА
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Ветеран уголовного розыска Анатолий МатвеевВетеран уголовного розыска Анатолий Матвеев
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Анатолий Матвеев службе в уголовном розыске посвятил почти 20 лет. Подполковник милиции в отставке, экс-начальник отдела по расследованию особо тяжких преступлений против личности в своей служебной деятельности он повидал немало. Накануне столетнего юбилея службы Уголовного розыска в системе МВД Анатолий Алексеевич рассказал корреспонденту «КП» о том, какими были те самые лихие 90-е для орловской милиции, о раскрытых резонансных убийствах, и почему реальная работа в УГРО отличается от транслируемой с экранов телевизоров картинки.

МЕЧТА ПРОСТОГО СОВЕТСКОГО ПАРНЯ

В органы внутренних дел Анатолий пришел, когда ему не было тридцати лет. Начинал с инспектора по делам несовершеннолетних – в ту пору эта служба относилась к подразделению уголовного розыска. Как и многих молодых людей, воспитанных в бытность СССР, молодого сотрудника органов внутренних дел манила оперативная работа.

- Забавно, но немалую роль в моей судьбе сыграли романтические образы советских милиционеров: людей чести и долга, смелых и сильных, - вспоминает Анатолий Алексеевич. – В ту пору снимали много фильмов о милиционерах, выпускались книги: романы и детективы. была мечта простого советского парня.

Анатолий Матвеев: "Я прошел бы этот путь заново"

Анатолий Матвеев: "Я прошел бы этот путь заново"

Мечтам свойственно сбываться. Оперативником Анатолий стал через год службы. И уже не покидал уголовный розыск. Подполковник милиции в отставке сегодня, тогда молодой сотрудник застал самые «жаркие» годы для орловской милиции. По рассказам ветерана, в городе творился самый настоящий разгул преступности.

СТРЕЛЬБА В ГОРОДЕ

90-е. Для советских людей рухнул существующий мир, все привычные устои перевернулись с ног на голову. Стоило старому государственному строю уйти в небытие, открылся ящик Пандоры. И из самых темных его закоулков на улицы новой страны выползли воры и убийцы, грабители и разбойники, аферисты и мошенники. Орел не стал исключением.

- Вспоминая те годы, испытываешь смешанные чувства. Тогда было обострено понимание, что ты как никогда нужен родине и людям, что ты делаешь благое дело, - рассказывает собеседник. – Многие предприятия закрывались, люди становились все беднее, все это отразилось на криминогенной обстановке.

На дорогах появились вооруженные разбойники, нападавшие на водителей большегрузов, на рынках орудовали так называемые наперсточники-гастролеры, лишавшие последних денег рядовых жителей региона, порой стрельба совершалась прямо на улицах: главари организованных преступных группировок «делили» город, воюя за зоны влияния и заработка. Поэтому работы у оперативников было много от слова очень.

- Милицию в то время боялись. Мы противостояли беспределу и, не побоюсь этого слова, злу. Не жалея ни времени, ни сил, выбирая между семьей и службой второе, опера уголовного розыска боролись с беззаконием, - делится Анатолий Алексеевич. – И не было страха. Со временем привыкаешь, что преступники - это тоже люди. Не в том смысле, что я их оправдываю, нет, никак и ничем нельзя оправдать преступление. А в том, что за плечами каждого своя история, судьба.

ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ДЕЛ

После вопроса о том, какое раскрытое дело Анатолий помнит до сих пор, ветеран вздыхает. Но начинает рассказ.

- 97-й год. Тогда я руководил отделом по расследованию особо тяжких преступлений против личности. Нас направили в город Мценск на подмогу территориальному розыску расследовать убийство: в райцентре нашли тело 12-летней девочки.

Бывших оперов не бывает

Бывших оперов не бывает

В ручье на городских задворках, экспертиза выявила факт физического насилия. Это дело получило большой общественный резонанс, люди боялись отпускать детей из дома.

- Около двух месяцев мы с напарником расследовали преступление, активно содействовали граждане. Убийство раскрыли, - вспоминает Анатолий Алексеевич.

Оказалось, виновные - подростки в возрасте 16-17 лет. Малолетние преступники сознались во всем под тяжестью улик. И понесли наказание по закону.

ФИЛЬМ, В КОТОРОМ ПОКАЗАНА РЕАЛЬНАЯ ОПЕРСКАЯ РАБОТА

Работа кипела. Вспоминая годы службы, Анатолий Алексеевич говорит, что это было в точности так, как в первых сериях знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей».

- Мы даже одевались в такие же свитера, как у киногероев, - смеется собеседник.

Также не ночевали дома, сглаживали обиды жен на дефицит внимания, подвергали себя опасности и при этом ходили по улицам не оборачиваясь: знали, что дело свое делают честно.

Будучи начальником отдела, Анатолий Алексеевич стал наставником для многих молодых милиционеров. В свое время под его началом трудились сегодняшний начальник УМВД России по Калужской области Александр Дедов и начальник Управления уголовного розыска областного УМВД Виталий Власов.

- Помню их, - говорит ветеран, рассматривая старые фото и улыбаясь, - способные ребята.

«Я БЫ ЗАНОВО ПРОШЕЛ ЭТОТ ПУТЬ»

В 2000-м году Анатолий Алексеевич покинул органы внутренних дел по состоянию здоровья. Сейчас он живет размеренно, сажает грядки на дачном участке, проводит время с семьей – у него взрослая дочь-юрист. Хотя и сегодня, спустя 18 лет, полковник милиции в отставке признается: прошел бы весь этот путь заново, со всеми его перипетиями.

- Понимаете, это целая жизнь. Это работа для настоящих мужчин. Я и сейчас, сталкиваясь с нарушением закона, не могу оставаться в стороне. Бывших ментов, бывших оперов – не бывает, - делится Анатолий Матвеев.

ЗНАЙ!

Служба уголовного розыска образована в системе МВД России одной из первых - 5 октября 1918 года. Сотрудники уголовного розыска занимаются выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием наиболее опасных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе носящих межрегиональный, серийный характер, преступлений, вызывающих широкий общественный резонанс

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