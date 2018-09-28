В детской деревне «SOS Лаврово» под Орлом педагоги помогают воспитанникам с достоинством выйти во взрослую жизнь

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-28T16:06:13+03:00

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В детской деревне «SOS Лаврово» под Орлом с достоинством выйти во взрослую жизнь воспитанникам помогают педагоги разного профиля. Усилием этих специалистов детки, лишенные заботы, получают качественное образование и творческое развитие.

Помимо поддержи и сопровождения SOS-родителей есть педагог, который напрямую организует процессы учебы и образования здешних воспитанников. Сейчас из 57 детей деревни четверо ходят в детский сад в Лаврово, еще четверо стали студентами орловских техникумов, остальные обучаются в Лавровской, Путимецкой школах, а также в специализированной речевой школе и школе № 14 в Орле.

- По каждому воспитаннику определяется образовательная стратегия. Многие дети младших классов занимаются с репетиторами по математике, русскому и иностранному языкам, более старшие воспитанники дополнительно готовятся к выпускным экзаменам. Работу репетиторов оплачивает бюджет Детской деревни. От такой упорной работы число хорошистов с каждым годом все увеличивается, - рассказал «Комсомолке» Вадим Тепляков, заместитель директора детской деревни.

Социальный блок также курирует свой специалист. Он непосредственно занимается будущей самостоятельностью каждого ребенка из деревни, то есть подготовкой от документов, удостоверяющих личность, прописки, имущественного и финансового положения воспитанника до бумаг, которые подтверждают его права на какие-либо социальные гарантии. Такой специалист, например, обязательно объясняет приемным родителям, что нужно представить в УФМС для временной регистрации, а выпускнику, когда он самостоятельно сможет пользоваться пенсионными накоплениями.

- Функцию личностного роста и развития выполняют в Детской деревне многочисленные кружки, секции, клубы, практически на любой возраст и интерес. У нас есть изостудия, рукоделие, хореография, вокал, шахматно- шашечный и английский клубы. Есть и спортивные факультативы, такие как кикбоксинг, спортигры, легкая атлетика, общая физическая подготовка. Они работают регулярно в течение всего учебного года, - добавил Вадим Тепляков.

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По словам замдиректора, скоро будет год, как в Детской деревне реализуется социальный проект «Орлята учатся летать!». Этот проект получил поддержку фонда президентских грантов. Летом его участники совершили многодневный водный поход для воспитанников деревни и освоили программу «Школы безопасности и выживания» в палаточном лагере на озере Селигер, куда ездили 30 детей из «SOS Лаврово».

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- Служба сопровождения в Детской деревне также занимается инноватикой и развитием. Например, год назад, статус семей из SOS перешел в приемные. Из-за этого, конечно, изменилась нормативно-правовая база учреждения, уставы, положения и договоры. В этом году, в Лаврово создали службу соцработников. Кроем того, мы стараемся повышать квалификацию персонала в соответствии с требованиями регионального законодательства и профстандартами РФ, - рассказал Вадим Тепляков.

Немаловажно и то, что в сегодняшних условиях Лаврово внедряет так называемую технологию кейс-менеджмента. Это значит, что каждый сотрудник прикрепляется к трем семейным домам, дает глубинную оценку каждого ребенка по шести основным параметрам от биологических до социальных, и создает индивидуальный план его развития.

- Такой тренд, как социальное сопровождение, стал в Детской деревне основой помощи. В фокусе всеобщего внимания – конкретный ребенок, с его конкретной судьбой и правом на любовь, заботу, стабильность. И каждый день, в общении и взаимодействии с ним, мы выбираем человеческую и профессиональную позицию, необходимую и целесообразную здесь и теперь, - отметил Вадим Тепляков.

ЗНАЙ!

В этом году детская деревня «SOS Лаврово» отмечает юбилей. Месту под Орлом, где каждый обездоленный ребенок может получить заботу и любовь, исполняется уже 20 лет. Здесь 12 семейных домов, в которых вместе с SOS-мамами живут более 50-ти детей.