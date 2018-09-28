СЕГОДНЯ 12:39 2018-09-28T12:40:32+03:00

Орловца будут судить за убийство предпринимателя и чиновника Фото: Архив "КП"

Клубок преступлений, совершенных несколько лет назад, распутали следственные органы

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Житель Орла обвинен в двух убийствах, совершенных несколько лет назад. Из огнестрельного оружия из его рук погибли бывший заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрей Уваров и бывший член совета директоров ОАО «Орелстрой» Владимир Соболев. За преступления против предпринимателя и чиновника мужчина предстанет перед судом.

Напомним, Андрей Уваров был убит 3 мая 2013 года в подъезде многоквартирного дома по улице Новикова в Орле. Владимира Соболева застрелили в автомобиле около собственного дома 24 сентября 2014 года.

Несколько лет версии совершенных убийств отрабатывали следователи и оперативные сотрудники. Сейчас подозреваемого в совершении убийств удалось установить и задержать. В ходе предварительного следствия было проведено более 100 судебных экспертиз, допрошено более 300 свидетелей по уголовному делу.

- Обвиняемый под тяжестью улик сознался в содеянном, указал местонахождение орудия преступления, изложил обстоятельства совершенных преступных деяний и мотив – неприязненные отношения с потерпевшими, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Орловец обвиняется по нескольким статьям УК РФ: убийство, незаконные приобретение, ношение оружия, вымогательство. Собрав достаточную доказательственную базу, следственные органы направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.