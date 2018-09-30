В Детской деревне «SOS Лаврово» работает служба сопровождения приемных семей

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-30T13:10:39+03:00

Она помогает родителям и детям стать ближе и привыкнуть друг к другу

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На протяжении двадцати лет Детская деревня «SOS Лаврово» помогает детишкам, оказавшимся наедине со своей судьбой, вырасти достойными членами нашего современного общества. Самую главную роль в становлении личности таких детей, конечно же, играют приемные родители. Но зачастую между взрослым и ребенком в приемной семье возникают трудности. Чтобы помочь им сблизиться и привыкнуть друг к другу в Детской деревне работает специальная служба сопровождения.

- Вопросы психологического обеспечения курирует психолог. В течение последних пяти лет в Деревне создана действенная система психологической поддержки и помощи ее маленьким и взрослым жителям. Все воспитанники, все семьи, все мамы в той или иной форме получают психологические услуги. Формы эти разнообразны, и благодаря социальному проекту «Орлята учатся летать!» их количество возросло, - рассказал Вадим Тепляков, руководитель службы сопровождения Детской деревни «SOS Лаврово».

Практически каждый ребёнок, попавший сюда, проходит скрининговое психологическое обследование, а порой и дифференцированную психологическую диагностику. В зависимости от результатов он попадает к специалисту соответствующего профиля, будь то дефектолог или психотерапевт.

- В арсенале специалистов индивидуальные и групповые методы, средства телесной и арт – терапии, нейрокоррекции. Благодаря их кропотливой и регулярной работе дети преодолевают свои травмы развития, укрепляется микроклимат и взаимопонимание в приемных семьях, корректируется девиантное поведение, в том числе подростковое воровство, употребление психоактивных веществ, бродяжничество. И, пожалуй, самое главное, что удается психологам – сделать детей по-настоящему счастливыми, - добавил Вадим Тепляков.

В этом году в истории Детской деревни впервые на сопровождении появились так называемые «внешние» приемные семьи. К 11-ти «деревенским» добавились 4 семьи из Орла и Лаврово, в которых пятеро детей, два из них – инвалиды.

Так, замещающая семья становится всё привычней в нашем обществе. Очевидно, что для ребёнка лучше семейной среды для взросления, становления и развития нет: это безопасное, наполненное теплом и заботой место, где его принимают, любят и ценят. И чтобы избежать проблем, семьи могут пользоваться услугами сопровождения.

- Мы обращаемся к приемным семьям Орла и Орловского района с предложением получить социальную и психологическую поддержку в Детской деревне «SOSЛаврово», - приглашает Вадим Тепляков.