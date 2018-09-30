В Детской деревне «SOS Лаврово» работает служба сопровождения приемных семей
На протяжении двадцати лет Детская деревня «SOS Лаврово» помогает детишкам, оказавшимся наедине со своей судьбой, вырасти достойными членами нашего современного общества. Самую главную роль в становлении личности таких детей, конечно же, играют приемные родители. Но зачастую между взрослым и ребенком в приемной семье возникают трудности. Чтобы помочь им сблизиться и привыкнуть друг к другу в Детской деревне работает специальная служба сопровождения.
- Вопросы психологического обеспечения курирует психолог. В течение последних пяти лет в Деревне создана действенная система психологической поддержки и помощи ее маленьким и взрослым жителям. Все воспитанники, все семьи, все мамы в той или иной форме получают психологические услуги. Формы эти разнообразны, и благодаря социальному проекту «Орлята учатся летать!» их количество возросло, - рассказал Вадим Тепляков, руководитель службы сопровождения Детской деревни «SOS Лаврово».
Практически каждый ребёнок, попавший сюда, проходит скрининговое психологическое обследование, а порой и дифференцированную психологическую диагностику. В зависимости от результатов он попадает к специалисту соответствующего профиля, будь то дефектолог или психотерапевт.
- В арсенале специалистов индивидуальные и групповые методы, средства телесной и арт – терапии, нейрокоррекции. Благодаря их кропотливой и регулярной работе дети преодолевают свои травмы развития, укрепляется микроклимат и взаимопонимание в приемных семьях, корректируется девиантное поведение, в том числе подростковое воровство, употребление психоактивных веществ, бродяжничество. И, пожалуй, самое главное, что удается психологам – сделать детей по-настоящему счастливыми, - добавил Вадим Тепляков.
В этом году в истории Детской деревни впервые на сопровождении появились так называемые «внешние» приемные семьи. К 11-ти «деревенским» добавились 4 семьи из Орла и Лаврово, в которых пятеро детей, два из них – инвалиды.
Так, замещающая семья становится всё привычней в нашем обществе. Очевидно, что для ребёнка лучше семейной среды для взросления, становления и развития нет: это безопасное, наполненное теплом и заботой место, где его принимают, любят и ценят. И чтобы избежать проблем, семьи могут пользоваться услугами сопровождения.
- Мы обращаемся к приемным семьям Орла и Орловского района с предложением получить социальную и психологическую поддержку в Детской деревне «SOSЛаврово», - приглашает Вадим Тепляков.