Путь в деревню «SOS-Лаврово» трех орловских семей: переезд и любимые детки

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-29T12:51:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В семейном доме № 12 деревни «SOS-Лаврово» вот уже на протяжении 10-ти лет живет семья Оксаны и Андрея Ченцовых. Супруги переехали в это место в апреле, когда Андрею предложили здесь работу водителем. Тогда семья еще не подозревала, как обернется их будущая жизнь.

- Нам предоставили жилье, куда с сыном Иваном мы и переехали. После родилась Софья. Три года назад мы с Андреем задумались над тем, чтобы стать приемными родителями. Инициатором был муж. Мы не спали ночами, обговаривали, как всё должно быть. Когда я увидела Евгения и Константина, сердце ёкнуло – вот они, мои родненькие, - поделилась мама Оксана Ченцова.

Больше всего Оксана боялась, что не сможет разделить родительскую любовь и заботу поровну на всех своих детей. Но, опасения быстро развеялись, все стало естественно и просто. Вскоре в семье появился и пятый ребенок – Павел.

- У нас в семье есть свои маленькие и большие мечты. Маленькие мы стремимся по мере возможности реализовывать самостоятельно, используя собственные ресурсы. Все дети чем-то увлечены. Иван – футболист. София покоряет вершины художественной гимнастики. Евгений увлечен английским. Косте нравится спортивный туризм. Павел все свободное время посвящает легкой атлетике, - рассказала Оксана.

Все детки стали участниками социального проекта «Орлята учатся летать!». Семья много путешествует как по Орловской области, так и за ее пределами. Каждое лето они выезжают на Чёрное море.

- Такие поездки удивительным образом сплачивают семью, делают нас дружнее и сильнее. Теперь я уверена, в материнском сердце есть место каждому моему ребенку, и кровному, и приемному, - уверила мама пятерых детей.

Своими впечатлениями о переезде поделилась и мама Людмила Ухина, которая вырастила в SOS-деревне четырнадцать детей. Все они уже выросли и переехали, создав свои собственные семьи.

- Всю свою сознательную жизнь я профессионально занималась воспитанием и образованием детей. К моменту знакомства с Детской деревней двадцать лет проработала в школе, учителем начальных классов, получила звание Почетный работник образования. А в конце 90-х жизненные обстоятельства сложились так, что решила уехать из родного города. Здесь я нахожусь уже 19 лет, - рассказала SOS-мама Людмила Ухина.

Перед переездом Людмила в течение полугода обучалась в Школе матерей – SOS, чтобы стать профессиональной во всех вопросах воспитания приемных детей. После она встретилась со своими первыми дочками – Верой и Любой.

- Теперь только понимаю насколько это было символично. Вера и любовь к ребенку - фундамент, на котором стоит каждый семейный дом, вся Детская деревня. Каждый ребенок по праву рождения получает право на любовь. Всего я вырастила четырнадцать детей, и теперь у меня две внучки и шесть внучат. Со всеми поддерживаю контакты и всегда жду в гости, - отметила Людмила.

Сейчас в семье приемной мамы пятеро детей: Лиза, Таня, Кирилл, Кузьма, Николай. Они уже достаточно взрослые, со своим характером и отношением к миру. У каждого из них за спиной непростой жизненный путь, переломить который они смогли в Детской деревне.

Еще одна мама SOS-деревни Елена Хорева воспитывает восьмерых детей. В двухтысячном году она начинала работу здесь как семейная помощница. Но вскоре женщина поняла, что Детская деревня – это ее. Когда директор сказал: «Вы будете SOS-мамой», Елена согласилась.

- В моем доме чаще всего собирались родные братья и сестры. И задача моя была отогреть, накормить, выходить, одним словом, - рассказала третья приемная мама, Елена Хорева.

Сейчас в деревне «SOS-Лаврово»стоят двенадцать семейных домов, где живут двенадцать семей, и в них шестьдесят два ребенка, каждому из которых Детская деревня стала местом встречи с заботливым настоящим и временем надежды на благоприятное будущее.