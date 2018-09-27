Сегодня в 11 утра на Орловщине завоют сирены

СЕГОДНЯ 10:12 2018-09-27T10:13:41+03:00

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Сегодня в Орловской области пройдет проверка средств оповещения. Электросирены включат в 11 утра. Они будут работать в течение двух часов.

- Оповещение населения позволяет в минимально короткие сроки донести до жителей информации об угрозе или возникновении ЧС, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Запускать систему оповещения населения будут с пункта регионального управления ГУ МЧС России. При помощи специального оборудования в районы и городские округа посылается особый сигнал. Когда оперативные дежурные службы получат команды, они отправят подтверждение о получении сигнала и проведут запуск электросирен.

- Появится сигнал «Внимание всем!». В этом случае необходимо включить радио, телевизор, или подойти к громкоговорящим устройствам на улице. В случае угроз будет передана необходимая информация по дальнейшим действиям, - сообщили спасатели.

В обычное время такие сообщения могут нести информацию о возникновении ЧС на предприятиях, о стихийных бедствиях природного характера и действиях населения в этих ситуациях. В военное время передаются сигналы о воздушной тревоге, радиационной опасности и химической тревоге.

Такая проверка проводится ежегодно в плановом порядке, чтобы определить работоспособность аппаратуры и готовность технических средств к передаче информации об угрозах.

- Просьба ко всем жителям Орловской области при включении электросирен сохранять спокойствие, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.